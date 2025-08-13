La pedanía murciana de Monteagudo contará con una sala de estudio 24 horas con capacidad para cerca de 70 usuarios

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, junto con el presidente de la Junta Municipal de Monteagudo David Campoy, visita el centro cultural de la pedanía, que albergará la sala de estudio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha una sala de estudio 24 horas con capacidad para cerca de 70 usuarios en el centro cultural de la pedanía de Monteagudo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, y el presidente de la Junta Municipal de la pedanía, David Campoy, han visitado el espacio que acogerá estas instalaciones, dotado de 184,81 metros cuadrados.

La futura sala de estudio, que estará lista previsiblemente para el primer semestre de 2026, forma parte de la estrategia impulsada por la Concejalía para ampliar y descentralizar los espacios públicos dedicados al estudio, especialmente en pedanías.

López ha destacado que será un espacio 24 horas accesible mediante un sistema de cerradura electrónica, como ya ocurre en otras salas del municipio. La intervención contempla construir una rampa de acceso y escaleras, lo que permitirá una entrada independiente al edificio.

El interior será completamente rediseñado, incluyendo vestíbulo, aseos, cuarto de limpieza y sala de estudio principal. Se utilizarán materiales fonoabsorbentes, cerramientos térmicos y sistemas de climatización con recuperación de calor para garantizar un espacio confortable y eficiente.

La nueva sala se integra en la Red Municipal de Salas de Estudio de Murcia (RMSEM), que forma parte de los servicios que ofrece la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM) y está pensada para proporcionar un entorno óptimo para el estudio, tanto en actividades académicas regladas como no regladas.

Las salas están disponibles 24 horas al día, los siete días de la semana, y cuentan con conexión wifi y tomas de corriente estándar y estabilizadas. Para acceder a ellas se debe tener 16 años o más y disponer de una tarjeta gratuita que se puede obtener rellenando el formulario disponible en la web 'https://salasestudio.rmbm.org/'.