La pedanía murciana de Monteagudo se prepara para recibir a cientos de peregrinos en la XXXVI Marcha al Corazón de Jesús

Presentación de la XXXVI Marcha Diocesana al Corazón de Jesús - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pedanía murciana de Monteagudo volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para cientos de peregrinos con motivo de la celebración de la XXXVI Marcha Diocesana al Corazón de Jesús, según ha informado el Ayuntamiento.

El Consistorio colabora en esta edición facilitando el regreso de los peregrinos en autobuses desde la pedanía a la capital, además de acondicionar la explanada del castillo, donde mil peregrinos podrán seguir sentados la eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha presentado junto al presidente de la Junta Municipal, David Campoy, y el párroco de la iglesia de Monteagudo, Carlos Casero, esta peregrinación que comenzará a las 20.00 horas desde la plaza de Santo Domingo, y está prevista que concluya las 22.30 a los pies del monumento, donde se celebrará la misa.

Celebrada en el centenario de la consagración diocesana al Sagrado Corazón de Jesús, los asistentes podrán disfrutar además de las vistas de este rincón del municipio, con el castillo y el Cristo iluminados para la ocasión.

El Ayuntamiento de Murcia colabora en la organización de esta iniciativa, que cada año contribuye a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y religioso de la pedanía, así como su vinculación con una de las imágenes más reconocibles del paisaje murciano.

Para ello se va a facilitar el regreso a la capital con autobuses, desde las 23.30 horas en la plaza de la Cruz de Monteagudo, con destino a la Plaza Circular, durante dos horas, además de chocolate con churros.

Cada edición reúne a personas de diferentes edades y procedencias en torno a valores como la fe, la convivencia y el respeto por nuestras tradiciones. Además, esta cita supone una oportunidad para dar a conocer el patrimonio histórico y paisajístico de Monteagudo.