Pedreño llama a que la economía social esté en debates estratégicos de Europa por la "situación crispada de la política"

Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, en el centro de la imagen con motivo de la I Cumbre Europea de la Economía Social, junto a José Luis Monzón, director de Ciriec; y José Juan Cabezuelo, director de Comunicación de Ciriec - EUROPA PRESS

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, ha demandado este miércoles la necesidad de que la economía social "esté en el centro de las políticas y de los debates estratégicos de Europa", especialmente, ha advertido, en este momento, "donde los cambios geopolíticos, los aranceles, la situación crispada de la política está generando desencuentros y desafecciones".

Pedreño, que ha hecho estas declaraciones momentos antes de la inauguración de la I Cumbre Europea de la Economía Social, ha apostado por un modelo que "genere solidaridad, democracia y participación", que defienda "el valor de las personas en cada momento, la calidad del empleo, que es el que proporcionan unas empresas donde las personas es lo importante". El objetivo, ha dicho, es que la economía social, "sea el motor del futuro de Europa".

Así, ministros de distintos países y representación del Parlamento Europeo asistirán a esta cumbre, que contará también con la intervención de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras; y el alcalde de Murcia, José Ballesta, entre otros.

Una cita que reúne a más de 650 profesionales, académicos y expertos de 33 países europeos y de la ribera del Mediterráneo, representantes de todas las instituciones europeas, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones, OCDE.

La economía social estará en el punto de mira y para ello se organizará una mesa redonda a fin de "debatir el futuro de la economía social y la aplicación del Plan de Acción; las medidas de economía social en cada uno de los territorios europeos para promocionar y generar más empleo en este modelo empresarial".

También se van a reunir, ha explicado, "todas las redes europeas de economía social en un debate con más de un centenar de personas para hablar sobre el futuro que planteamos desde los actores de la economía social y las propuestas de desarrollo de este modelo empresarial".

La cumbre concluirá esta tarde con los Premios Europeos de la Economía Social, un acto en el que se espera la asistencia de más de 600 personas.

En concreto, ha señalado Pedreño, se premiarán empresas de gran parte de Europa, "innovadoras y decisivas y líderes en algunos de los sectores importantes", tales como vivienda, educación, energía, innovación, inclusión.

Considera, por ello, que Murcia "marca un hito, a partir de este momento, una referencia en Europa de la economía social en políticas públicas en favor de ello".

El hecho de que asistan el ministro de Rumanía, la ministra de Polonia, la de Eslovenia, el exministro de Eslovaquia, el comisario de Chipre, la ministra española de Economía Social, la comisaria europea de Economía Social en competencias de Economía Social, representación del Parlamento Europeo es una prueba del "hito" que supone la Social Economy European Summit, la primera cumbre europea de la Economía Social.

Organizada por Social Economy Europe (SEE), en colaboración con Ucomur en el marco de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, esta cita espera a más de 100 ponentes y cerca de 400 asistentes.

El plato fuerte de la jornada inicial ha sido el encuentro del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General del Parlamento Europeo, celebrado en el espacio de trabajo titulado 'El PAES, el MFP y la Economía Social. Perspectivas para un punto de inflexión'.

La inauguración ha corrido a cargo de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; la copresidenta del Intergrupo, Irene Tinagli; y del presidente de SEE, Juan Antonio Pedreño.

PONENTES RELEVANTES

En la primera mesa redonda, 'La Revisión Intermedia del Plan de Acción de la Economía Social', han intervenido Francesco Corti, del gabinete del vicepresidente ejecutivo de Derechos Sociales, Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación; Branislav Ondrus, eurodiputado y exministro de Economía Social de Eslovaquia; Maravillas Abadía, copresidenta del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General; y Sarah de Heusch, directora de SEE.

Con el título 'Configuración del Marco Financiero Plurianual' se ha desarrollado la segunda mesa redonda, que ha contado con la participación de Ignazio Marino, copresidente del Intergrupo; Holger Seifert, asesor técnico del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; Lourdes Márquez, EESC representative; y Thimoty Ghilain, secretario general adjunto de la EASPD. La clausura ha corrido a cargo de Maravillas Abadía y de Patrizia Bussi, vicepresidenta de SEE.

Además, en esta jornada también se ha celebrado la junta directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), así como diversas visitas a empresas de Economía Social en sectores como energía, vivienda, servicios farmacéuticos, agricultura, educación o economía circular.

La jornada principal se ha celebrado este miércoles, con la asistencia de representantes de organizaciones e instituciones de 27 países, como Alemania, Argelia, Austria, Egipto, Francia, Italia, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania.

El primer panel se celebra bajo el título 'Reseña de las acciones del PAES' y contará con la participación de Ruth Paserman, directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.

'Inversión en la Economía Social y los servicios de interés general' será la temática del segundo panel, al que seguirá el dedicado a 'Los estados miembros desarrollan su estrategia de Economía Social', en el que participará la vicepresidenta española Yolanda Díaz.

Como cierre, Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, ofrecerá las conclusiones de la jornada, junto a Díaz y a Pedreño.

Expertos de Argelia, Turquía, Túnez, Palestina, Marruecos, Mauritania, Líbano, Jordania, Egipto y otros países participarán en el 'Taller práctico sobre Economía Social en el Mediterráneo Sur', que organiza el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), en colaboración con Cepes y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

JORNADA NACIONAL DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

Murcia también será la sede este jueves de la jornada nacional del día de las empresas de inserción. Incluye ponencias como 'Las empresas de inserción desde la visión europea: futuro, normativas y oportunidades' a cargo de Patrizia Bussi, vicepresidenta de Social Economy Europe; y 'La contratación pública responsable como palanca para el crecimiento del modelo de empresas de inserción', impartida por Javier Merino y Aida Guillamón.

El programa ofrecerá una mesa redonda sobre el presente y futuro de las empresas de inserción en la Economía Social, y una presentación de datos clave sobre su impacto. La clausura institucional correrá a cargo de Jaime Iglesias, Comisionado Especial para la Economía Social; y Antoni Aguiló, presidente de Faedei.

'Mujeres y empresa' será la jornada que tendrá lugar este viernes en el auditorio Víctor Villegas. Organizada por Ucomur, con el apoyo de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Business Women RM y la cooperativa EgaleCo Lab, propondrá reflexionar sobre el aporte de las mujeres a la transformación del modelo económico, avanzar hacia la igualdad real en el tejido empresarial y consolidar alianzas que impulsen un desarrollo económico con justicia social y perspectiva de género.

La agenda se verá reforzada con la organización, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la reunión del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, con participación de los estados miembros y centrada en fomentar sus políticas a favor de la Economía Social. Además, este jueves se desarrollará un encuentro de todas las redes europeas de SEE y la asamblea de la Ensie.