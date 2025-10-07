La película murciana 'Sorda', nominada al Premio Lux del Público que concede el Parlamento Europeo

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Sorda', la película dirigida por la molinense Eva Libertad, está nominada al Premio Lux del Público que concede el Parlamento Europeo, según ha informado la institución a través de su página web.

Junto a 'Sorda', también están nominadas 'Christy', de Brendan Canty, 'It was just an accident', de Jafar Panahi, 'Love me tender', de Anna Cazenave, y 'Sentimental Value', de Joachim Trier. Las cinco películas se podrán ver de manera gratuita en todos los países de la UE hasta abril de 2026, de este modo todos los ciudadanos europeos y los miembros del Parlamento podrán votar por su favorita en https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/. Sus respectivos votos representarán un 50% cada uno de la puntuación final de los largometrajes, según han indicado.

"Estas películas reflejan el compromiso del Parlamento Europeo con la defensa de la democracia, la libertad y la diversidad, al tiempo que abordan los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades, desde la inclusión y los derechos humanos a la salud mental de los jóvenes", ha afirmado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

'Sorda' es el primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda. La historia sobre una mujer sorda que espera un hijo y sus miedos sobre la maternidad y la comunicación con su bebé, fue rodada en la Región de Murcia durante la primavera de 2024, después de que el corto del que surge fuera nominado a los Premios Goya en 2023.

Obtuvo la Biznaga de Oro a mejor película española en la Sección Oficial del Festival de Málaga, y fue preselecionada para representar a España en los Oscar 2026.

El ganador se anunciará en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas a mediados de abril de 2026.

Este premio se entrega desde 2020 junto con la Academia del Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El galardón "promueve el diálogo y trata de ser un punto de encuentro entre la política y la audiencia".