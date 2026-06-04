Las peñas calientan motores en Archena con más de 6.000 participantes en las fiestas de la Asociación Juvenil

Elaboración de las alfombras de sal - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Un total de 140 peñas, que reúnen a más de 6.000 personas, llenarán de ambiente festivo el parking Miguel Medina y el jardín de Villarrías durante las fiestas organizadas por la Asociación Juvenil de Peñas de Archena.

El recinto abrió sus puertas este pasado miércoles con un acto inaugural en el que se nombró a los peñistas del año. El programa incluye actuaciones musicales, sesiones de DJs y uno de los eventos más esperados, el concurso de zurra, en el que las peñas participantes se disfrazan y protagonizan divertidas actuaciones que llenan el recinto de color, música y animación, según han informado desde el Consistorio.

La inauguración ha contado con un espectáculo piromusical que dio comienzo después de que la alcaldesa accionara con una varita mágica y pronunciara el lema de la Asociación Juvenil de Peñas: "La unión hace la fiesta".

Antes, la alcaldesa y parte del equipo de Gobierno visitaron las más de 30 tradicionales alfombras de sal que elaboran asociaciones y vecinos del municipio por donde este jueves pisará en primer lugar la carroza del Santísimo Corpus Christi y en las que se han empleado más de 20.000 kilos de sal tintada.