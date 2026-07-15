'People of the Book' impulsa el objetivo de la Región de llegar a las 75 producciones audiovisuales este año

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma prevé que la 'Región de Murcia Film Commission' gestione este año un total de 75 rodajes, lo que supondría un incremento del 50% respecto a las producciones audiovisuales captadas durante 2025. El objetivo ha sido destacado este martes por el presidente regional, Fernando López Miras, durante su visita al rodaje del largometraje internacional 'People of the Book' en la Batería de Santa Ana, en Cartagena.

Producida por Good Films Collective, dirigida por Michael Haussman y basada en la novela de Geraldine Brooks, la película cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros y está siendo rodada en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Trieste y Venecia, según ha informado la Comunidad.

"Hoy comprobamos que la Región de Murcia es de cine. Good Films ha elegido Cartagena y el entorno de Cala Cortina para rodar una producción audiovisual internacional que confirma que la Región de Murcia es ya un lugar habitual para grandes producciones", ha apuntado el presidente regional.

Para López Miras, la atracción de este tipo de rodajes "confirma que nuestro proyecto, el de 'Región de Murcia Film Commission', funciona" dado que "ya no acuden productoras para hacer rodajes esporádicos, sino que la Región se ha convertido en un escenario habitual de grandes producciones".

El rodaje cuenta con un equipo de más de cien personas, de los que 40 son profesionales murcianos. Asimismo, la película emplea a 60 figurantes locales, y repercute en la actividad de otros sectores como el hotelero, ya que la productora está generando estos días más de 500 pernoctaciones.

Por su parte, Arroyo ha recordado que este proyecto "es muy importante por la actividad económica, el impacto y la inversión que produce durante estos días de grabación". Asimismo, ha remarcado el compromiso institucional de el Ayuntamiento: "Hemos apostado por ponérselo fácil a quienes generan empleo y riqueza a través de la industria audiovisual, facilitando siempre todos los permisos y garantías". Para concluir, la regidora ha celebrado que "la imagen de Cartagena y de estos escenarios, donde se ven siglos de historia que marcan nuestra identidad y raíces, se pueda proyectar a través del cine a nivel internacional".

López Miras ha asegurado que el Gobierno regional va a seguir "dando pasos en esta dirección" y ha destacado que su Ejecutivo ya está ejecutando una línea de ayudas dotada con 5 millones de euros para impulsar el sector audiovisual.

Además, ha agregado que la Región de Murcia cuenta con "clima, paisajes, proximidad entre un entorno y otro y un sector audiovisual ya muy profesionalizado y consolidado", lo que permite ser "tierra de rodajes, tierra de cine y continuar atrayendo grandes producciones".

'PEOPLE OF THE BOOK'

La película 'People of the book' narra el recorrido de la Haggadah de Sarajevo, un manuscrito sefardí medieval creado en la España del siglo XIV.

A través de más de cinco siglos de guerras, expulsiones y persecuciones, distintas personas arriesgan sus vidas para proteger el libro.

Paralelamente, se narra la huida de una familia desde Mosul hacia Bosnia, conectando pasado y presente en una reflexión sobre exilio, memoria, tolerancia y solidaridad.

La película cuenta con guion de Petter Skavlan y el reparto está compuesto por Ziad Bakri, Ankido Hussen, Rania Ben Fattoum y Naomi Battrick. Su duración estimada será de 110 minutos.