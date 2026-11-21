La periodista, escritora, gestora cultural y sexóloga Lola Gracia - CEDIDA AUTORA

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la programación del 25N, Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, la Biblioteca de Ceutí acogerá la charla 'Deconstruir el romance', impartida por la periodista, escritora, gestora cultural y sexóloga Lola Gracia. El acto dará comienzo a las 19.30 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El evento está organizado por el ayuntamiento de dicha localidad, A lo largo de la sesión, Gracia propondrá al público una mirada crítica y cercana sobre cómo la cultura popular -a través de la literatura, el cine y la música- ha construido una idea idealizada del amor romántico.

La ponente analizará de qué manera determinados mitos afectivos pueden normalizar la dependencia emocional o los celos, invitando a repensar los vínculos desde la igualdad, la comunicación y el cuidado mutuo.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con formación de posgrado en Sexología por la Universidad de Alcalá de Henares, Lola Gracia cuenta con una extensa carrera en prensa escrita, radio y televisión -como columnista en La Verdad y colaboradora en Onda Cero-, además de una destacada labor como dinamizadora cultural en la Región de Murcia, al frente de ciclos como Escritores en su tinta o Fahrenheit 78.8, entre otros muchos.

Autora de libros como La vida con G, Tanto amor, Mujer de mundo o Elogio de la carne, Gracia viene desarrollando de forma habitual conferencias, coloquios y ciclos sobre feminismo, liderazgo femenino y relaciones afectivas en distintos municipios murcianos -incluyendo encuentros previos en la propia Biblioteca de Ceutí en torno a los mitos románticos-, acercando la reflexión social y literaria a todo tipo de públicos.