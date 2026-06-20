Pincho Soto: "Frente a los pactos del odio de PP y Vox, Orgullo para defender los derechos de las personas LGTBIQ+"

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario LGTBIQ del PSRM-PSOE, Pencho Soto, ha puesto en valor este sábado la convocatoria del Orgullo en la Región de Murcia "para defender los derechos de las personas LGTBIQ+, frente a los pactos del odio del PP y de Vox".

El PSRM-PSOE ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y ha denunciado el "retroceso" que están provocando las políticas impulsadas por el Partido Popular y Vox en la Región de Murcia.

En este sentido, ha advertido de que la realización del Orgullo es "más necesaria que nunca" ante el aumento de los discursos de odio y los ataques contra el colectivo que se están produciendo en distintos puntos de la Región.

"Lo estamos viendo en la Región de Murcia. El PP y Vox han vetado las reivindicaciones del Orgullo en Totana; una pareja ha sido agredida en Cartagena por colgar una bandera arcoíris en su balcón; y esta misma semana Vox, en la Asamblea Regional y con el consentimiento del Partido Popular, calificaba de trastornadas a las personas LGTBI+. Son hechos muy graves que demuestran que los discursos de odio tienen consecuencias", ha señalado.

Además, ha denunciado que el Gobierno regional de Fernando López Miras "mantiene bloqueado el desarrollo y la aplicación efectiva de la Ley de Igualdad LGTBI de la Región de Murcia, privando al colectivo de herramientas fundamentales para garantizar sus derechos mientras lo utiliza como moneda de cambio cuando necesita negociar con la ultraderecha para conservar el poder".

"No podemos tolerar que el PP de López Miras siga utilizando los derechos LGTBI como moneda de cambio, como ha venido haciendo durante toda esta legislatura para garantizarse el apoyo de Vox en municipios como Totana o Cartagena, por poner solo algunos ejemplos. Nuestros derechos no se utilizan. Se defienden", ha afirmado.

Frente a esta situación, Soto ha destacado los avances impulsados por el PSOE desde el Gobierno de España y en las Cortes Generales para seguir ampliando derechos y combatir la discriminación.

"Frente al odio de la derecha y la ultraderecha, seguimos avanzando. El PSOE ha impulsado en el Congreso una ley para castigar con penas de cárcel las falsas terapias de conversión, una iniciativa que sacaremos adelante a pesar de la oposición del PP y Vox", ha explicado.

Finalmente, Soto ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía de la Región de Murcia para participar en las celebraciones del Orgullo que tendrán lugar en los distintos municipios. "Hay que decir alto y claro que los derechos se defienden y que, frente al odio, nos mostramos más valientes, más unidos y más orgullosos que nunca. El PSRM-PSOE seguirá siendo el muro de contención frente a los ataques de la derecha y la ultraderecha en la Región de Murcia", ha asegurado.

Soto ha recordado también el compromiso del secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, con la igualdad y la diversidad. "Somos la voz de todas las personas que quieren una Región de Murcia con más derechos, más libertad y más igualdad. Una región donde todas las personas puedan ser quienes son y vivir en libertad, sin miedo y sin discriminación", ha concluido.