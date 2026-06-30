El Plan Copla moviliza a más de 77 personas en las playas de San Javier hasta el 30 de septiembre

Simulacro de rescate de una persona caída de una embarcación en aguas de Santiago de la Ribera - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el concejal de Protección Civil, Sergio Martínez, han saludado este martes a todo el equipo del Plan Copla que este verano se despliega en las playas del municipio y han asistido a un entrenamiento de un simulacro de rescate de una persona caída de una embarcación en aguas de Santiago de la Ribera.

El Plan de vigilancia y salvamento en las playas del municipio, que funciona desde el 31 de mayo al 30 de septiembre, moviliza a más de 77 personas, de los que 50 son socorristas y 14 auxiliares de baño adaptado, además de los puestos de patrones, coordinadores y jefatura, según ha informado el Consistorio.

Los socorristas se reparten en 19 puestos y 19 sillas de proximidad en las playas de Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor, con horario ininterrumpido de 11.00 a 19.00 horas todos los días de la semana.

Los recursos humanos se apoyan en medios materiales como dos motos de agua, cuatro vehículos de intervención rápida, dos quads y seis piraguas, entre otros.

Luengo ha deseado un buen servicio a todos los socorristas y destacó la vertiente de accesibilidad que ofrece el Plan Copla en el municipio de San Javier.

En este sentido ha destacado la existencia de seis puestos fijos de accesibilidad con personal auxiliar específico, con 16 sillas anfibias, 20 muletas de baño y dos grúas de transferencia para personas con mayor problema de movilidad.

Asimismo, ha subrayado la profesionalidad que ya han demostrado con varias actuaciones en las que su actuación ha sido decisiva para la seguridad de las personas.

El concejal de Protección Civil, Sergio Martínez, ha informado de que desde que se inició el Plan Copla se han registrado un total de 1.194 asistencias de las que un 80% fueron consultas y ayudas a discapacitados, y un 19% curas y primeros auxilios.

En el primer mes del Plan se han producido dos asfixias por inmersión con el resultado de muerte en uno de ellos. También se han producido cinco rescates de personas motivados por imprudencia de los bañistas.

En este sentido, tanto el alcalde como el concejal han pedido prudencia y respeto a las señales tanto de las banderas, como de los socorristas .