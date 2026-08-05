El Plan Copla realiza más de 12.500 intervenciones en julio y 127 rescates en las playas de la Región - CARM

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Más de 300 personas integran este verano el dispositivo del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla), que refuerza la seguridad de los bañistas durante los meses de julio y agosto, considerados de riesgo alto.

El operativo presta servicio en 81 playas de ocho municipios costeros y en diez playas fluviales del interior, con un total de 140 puestos fijos de vigilancia --89 puestos y 51 torres-silla--, además de dos puestos móviles distribuidos a lo largo de 250 kilómetros de litoral, desde El Mojón, en el límite con Alicante, hasta Calarreona, antes de la provincia de Almería, según ha informado la Comunidad.

Los efectivos del Plan Copla realizaron un total de 12.548 intervenciones durante el mes de julio. De ellas, 7.753, el 62% del total, estuvieron relacionadas con solicitudes de información y consultas (6.135) y con la atención y ayuda a personas con discapacidad (888).

Asimismo, el dispositivo llevó a cabo 4.668 actuaciones de curas y primeros auxilios, de las que el 80% estuvieron motivadas por alergias, picaduras de animales marinos y picaduras de insectos.

En materia de rescates, los efectivos realizaron 127 intervenciones, entre ellas 76 rescates de personas, ocho de embarcaciones y seis de elementos flotantes.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que ha visitado este miércoles el equipo de vigilancia instalado en San Pedro del Pinatar junto al alcalde del municipio, Pedro Javier Sánchez, ha destacado que el Plan Copla "es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes en nuestras playas durante los meses de mayor afluencia".

Según ha señalado, el dispositivo permite ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia gracias a la coordinación entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos.

En el operativo participan los municipios costeros de Cartagena, Águilas, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier y San Pedro del Pinatar, así como las playas fluviales de Abarán, Archena, Bullas, Calasparra, Lorca y Mula.

Aunque el Plan Copla permanece activo durante todo el año, el dispositivo se refuerza entre el 1 de julio y el 31 de agosto, periodo considerado de riesgo alto. Junio y septiembre se catalogan como meses de riesgo medio, mientras que el resto del año corresponde al nivel bajo.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' informa diariamente sobre el estado de las playas y el significado de las banderas: verde, baño permitido; amarilla, máxima precaución, y roja, baño prohibido.

En este sentido, Ortuño ha insistido en que "con bandera roja no se debe entrar al agua bajo ningún concepto", al tiempo que recordó que respetar esta señal "puede evitar accidentes graves y salvar vidas".

El consejero ha subrayado además que "la seguridad es una responsabilidad compartida", por lo que pidió a los bañistas actuar con prudencia y seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas y la señalización de las playas.

MEDIOS Y PRESUPUESTO

El dispositivo está integrado por socorristas, patrones de embarcación, personal sanitario y equipos de coordinación, además de 61 vehículos preparados para intervenir, entre ellos 13 embarcaciones de rescate, 28 piraguas, cinco quads, diez motos acuáticas de rescate, 13 vehículos de intervención rápida y todoterreno y dos ambulancias.

El Gobierno regional destina al Plan Copla un presupuesto de 938.113 euros, de los que 725.000 euros se destinan a subvencionar a los ayuntamientos costeros para la prestación del servicio de vigilancia y rescate, mientras que 188.113 euros corresponden al convenio con Cruz Roja para el mantenimiento de embarcaciones de rescate con base en San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas.

Además, el dispositivo de las playas fluviales cuenta con una dotación específica de 25.000 euros y presta servicio en las playas de El Jarral (Abarán), Archena Playa, Salto del Usero, Nacimiento Río Mula, Pasico Ucenda, Río Puente y Playica (Bullas, con vigilancia móvil), Embarcadero (Calasparra), Playa de Coy (Lorca) y Fuente Caputa (Mula). En estas zonas trabajan 18 personas con seis vehículos y cuatro embarcaciones.