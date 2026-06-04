El Plan Copla vigilará 81 playas de la Región este verano

Archivo - Socorristas del Plan Copla - AYUNTAMIENTO LORCA - Archivo

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Juventud y Acción Exterior y Emergencias, ha aprobado el operativo que coordinará el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla), el cual velará por la seguridad de los bañistas en 81 playas de la Región este verano.

El servicio cubre las playas de ocho municipios a lo largo de los 250 kilómetros de costa de la Región de Murcia (Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar), desde El Mojón, en el límite con Alicante, hasta Cala Reona, antes de la provincia de Almería.

En ellos, se desplegarán puestos de vigilancia y/o salvamento en 140 puntos de 81 playas que serán atendidos por casi 300 efectivos entre socorristas, patrones de embarcaciones, sanitarios y coordinadores.

El Plan Copla se mantiene activo a lo largo de todo el año, pero se refuerza en los meses de verano y tiene su época de peligro alto del 1 de julio al 31 de agosto; peligro medio en junio y septiembre y bajo el resto del año.

A tal fin se destina un presupuesto de 725.000 euros (misma cantidad que el año pasado), con los que el Gobierno regional subvenciona a los ayuntamientos costeros. Otros 188.113 euros (igual que en 2025) se destinan a Cruz Roja Española para el mantenimiento de embarcaciones de rescate con bases en San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas.

35.508 ASISTENCIAS

El año pasado los efectivos del Plan Copla realizaron 35.508 asistencias, de las que 23.743 no fueron emergencias, sino atención a solicitudes de información o atención social, como facilitar el acceso a la playa o el agua a personas con dificultades de movilidad o búsqueda de personas perdidas.

A estas asistencias se sumaron 10.978 pequeñas curas y primeros auxilios, y casi 787 rescates y salvamentos de personas, embarcaciones y elementos flotantes, así como atenciones a personas por asfixia por inmersión o parada cardiorrespiratoria.