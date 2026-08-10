El Plan Especial de Verano 2026 de Murcia retira 12 toneladas de enseres en su primera semana

Trabajos del Plan Especial de Verano 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Especial de Verano 2026 del Ayuntamiento de Murcia ha retirado durante su primera semana de funcionamiento 12 toneladas de enseres y voluminosos. Además ha desbrozado 31 kilómetros de vías urbanas, ha eliminado más de 150 metros cuadrados de grafitis y ha realizado tratamientos de desinfección profunda en más de 110 islas de contenedores.

Este dispositivo refuerza durante tres meses las labores de limpieza, conservación y mantenimiento de los espacios públicos del municipio, con más de 147.000 actuaciones previstas durante el periodo estival.

El plan, que se desarrolla del hasta el 15 de septiembre, incluye las actuaciones especiales del servicio de Parques y Jardines y, desde el pasado 3 de agosto, el operativo de Limpieza Intensiva de Verano (LIV), diseñado como refuerzo complementario al servicio ordinario de limpieza, según han informado desde el consistorio.

El operativo LIV concentra sus actuaciones en diferentes barrios y pedanías del municipio, seleccionados a partir de un estudio técnico previo de necesidades. Durante su primera semana, los equipos han intervenido en Santiago El Mayor, El Palmar, La Alberca y Sangonera la Verde, y continuarán en Beniaján, Torreagüera, Alquerías, San Pío y Barriomar.

REFUERZO DE LA LIMPIEZA EN BARRIOS Y PEDANÍAS

El dispositivo de Limpieza Intensiva de Verano estará operativo hasta el 31 de agosto y cuenta con cerca 15 operarios extraordinarios y 17 vehículos y equipos especializados.

Entre las actuaciones que se desarrollan se encuentran la retirada de enseres y voluminosos, el desbroce de vías, la eliminación de grafitis, la limpieza y desinfección de islas de contenedores, la reparación de papeleras, el baldeo intensivo con agua no potable y la limpieza profunda de la vía pública.

Para desarrollar estas labores, el dispositivo dispone de 17 vehículos y equipos especializados, entre ellos brigadas de caja abierta con plataforma y grúa, furgones limpiadores con hidropresión, vehículos taller para la reparación de papeleras, vehículos auxiliares y desbrozadoras de alto rendimiento.

El Plan Especial de Verano incorpora también un dispositivo específico de Parques y Jardines, que cuenta con más de 30 trabajadores extraordinarios, además de los ordinarios, distribuidos entre las diferentes tareas de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de barrios y pedanías.

Las labores de siega, revisión del mobiliario y mantenimiento de las zonas verdes se realizan semanalmente de acuerdo con la planificación del servicio y las necesidades detectadas.

Durante el periodo estival se revisan y podan más de 130.000 árboles, mediante trabajos de refaldeo y retirada de ramas en mal estado, además de prestar una atención específica a más de 550 árboles singulares distribuidos por el municipio.

En cuanto a las palmeras, el dispositivo contempla tratamientos de endoterapia contra el picudo rojo en más de 13.000 ejemplares, así como la poda de casi 4.000 palmeras Phoenix y 2.000 Washingtonia.

Además, se segarán más de 260.000 de metros cuadrados de césped y se realizarán más de 14.500 actuaciones de revisión de elementos del mobiliario de los jardines municipales.

ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO, FUENTES Y SISTEMAS DE RIEGO

El Ayuntamiento también refuerza durante el verano la limpieza y desinfección de las 53 zonas de esparcimiento canino del municipio, donde se realizarán más de 3.300 actuaciones destinadas a reducir olores y prevenir la proliferación de plagas.

El dispositivo incluye igualmente más de 300 reparaciones e inspecciones de fuentes derivadas de actos vandálicos y la revisión de más de 750 programadores de riego. El municipio cuenta con más de 200 jardines con telecontrol de riego y el servicio atiende las incidencias que se producen en los sistemas durante el verano.

Por último, los trabajos de mantenimiento incluyen la reposición de albero. El servicio actúa anualmente sobre aproximadamente 150.000 metros cuadrados de estas superficies y durante este periodo está prevista la reposición de unos 23.000 metros cuadrados, para lo que se emplearán más de 1.200 toneladas de albero.

Los trabajos ya se han desarrollado en Infante Juan Manuel, Los Dolores, Santa María de Gracia, La Flota, Cabezo de Torres, Casillas, Torreagüera, San Antón y El Palmar, y está previsto continuar en El Esparragal, El Puntal, Espinardo y Vistalegre, entre otros barrios y pedanías