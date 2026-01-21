El Plan de Impulso al Comercio 2026-2030 permite un acompañamiento directo y planificado al comercio de proximidad

Presentación Plan Director de Impulso al Comercio - CARM

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia pone en marcha el Plan Director de Impulso al Comercio Local 2026-2030, dotado con 25 millones de euros, que articula seis ejes estratégicos y cerca de 40 actuaciones destinadas a "transformar el comercio de proximidad en un sector más competitivo, moderno, sostenible y conectado con su territorio", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El plan, presentado este miércoles por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en un acto institucional con la participación de ayuntamientos, asociaciones y representantes del sector, "nace con el objetivo de reforzar el papel económico y social del comercio local, un sector clave en la Región donde el 98 por ciento de los comercios son microempresas, en muchos casos negocios familiares profundamente arraigados a los municipios".

Así lo ha expuesto la consejera durante la presentación, en la que ha destacado que se trata de un plan "realista, útil y participado", fruto de "un amplio proceso de escucha activa" que ha incluido más de 25 reuniones territoriales y casi 300 propuestas recogidas de comerciantes, asociaciones, ayuntamientos y ciudadanía.

"Este Plan Director no es un documento impuesto desde un despacho; es una hoja de ruta compartida, construida desde el territorio y pensada para dar respuestas concretas a los problemas reales del comercio local", ha afirmado la consejera.

El Plan aglutina todos los recursos del Gobierno regional destinados al sector y se estructura en seis grandes ejes.

Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha de planes de acompañamiento personalizado al comercio, que permitirán un apoyo integral basado en diagnóstico del negocio, formación práctica, digitalización aplicada y mejora de la rentabilidad. "Queremos cursos que sirvan para vender más y mejor, no formación desconectada de la realidad del mostrador", ha remarcado la consejera.

El Plan apuesta también por programas específicos de relevo generacional, que permitirán dar continuidad a comercios viables sin sucesión, conectando a emprendedores con negocios consolidados y evitando el cierre de establecimientos históricos.

"Queremos que el comercio vuelva a ser una opción atractiva de emprendimiento y un proyecto de vida con futuro", ha subrayado.

Por otro lado, se busca reforzar las áreas comerciales urbanas, impulsando planes estratégicos por zonas, con identidad propia y gestión profesional, y avanzando hacia modelos de Áreas de Promoción Económica Urbana, adaptados a la realidad de la Región de Murcia.

Estas actuaciones se complementarán con campañas regionales para activar al consumidor, mejorar la experiencia de compra y recuperar la confianza en el comercio de proximidad, así como con seguir impulsando la simplificación administrativa para reducir cargas administrativas con medidas para facilitar la apertura y funcionamiento de los establecimientos, guías claras, reforzando la inspección desde un enfoque preventivo y de acompañamiento.

AYUDAS AL SECTOR

La consejera ha señalado además las medidas ya activadas por el Gobierno regional, como las recientes ayudas directas por valor de 2,7 millones de euros para autónomos comerciantes y las líneas de apoyo a la reactivación comercial de los municipios.

Al mismo tiempo, ha reclamado un "mayor compromiso" del Gobierno central con el pequeño comercio y los autónomos al afirmar que "no es justo que quienes generan empleo, riqueza y vida en nuestros barrios tengan que asumir siempre el coste de decisiones que no tienen en cuenta la realidad del pequeño negocio".

El Plan Director de Impulso al Comercio Local 2026-2030 se configura así como una herramienta estratégica de largo plazo, basada en la planificación, la coordinación institucional y el apoyo técnico especializado, que permitirá avanzar hacia un modelo de comercio más competitivo, sostenible y alineado con las necesidades de comerciantes, municipios y consumidores.

"El Gobierno regional está al lado del comercio, trabaja con el comercio y seguirá defendiendo al comercio. Este plan no es una promesa, es un compromiso", ha concluido la consejera.