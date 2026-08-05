El plan 'Más que un hogar' moviliza 3 millones para adaptar residencias y centros de día de la Región

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante la visita a la residencia y centro de día para personas mayores `Virgen de los Dolores de Blanca - CARM

BLANCA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma destina este año 3 millones de euros a la adaptación de residencias y centros de día para personas mayores al nuevo modelo de atención centrado en la persona, a través del plan 'Más que un hogar', unas actuaciones que benefician a cerca de 8.000 usuarios de la Región de Murcia.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha visitado este miércoles, junto al alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano, la residencia y centro de día 'Virgen de los Dolores', donde se han ejecutado distintas actuaciones financiadas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), según ha informado la Comunidad.

Ruiz ha señalado que "esta mejora progresiva en las instalaciones de todas las residencias y centros de día es una prioridad del Gobierno regional, porque así es como facilitamos que los mayores dispongan de espacios adaptados a ellos, más cómodos, que les permitan sentirse como en su propia casa".

En el centro de Blanca se han realizado obras para ampliar espacios y optimizar las instalaciones mediante el traslado del servicio de lavandería a un edificio exterior, lo que ha permitido liberar superficie en el edificio principal para actividades y servicios destinados a los usuarios, reducir el tránsito interno y mejorar el bienestar de los residentes. Estas actuaciones han contado con una financiación de 40.000 euros del IMAS.

La consejera ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos "que comparten el compromiso del Ejecutivo murciano y trabajan en estrecha colaboración con la Comunidad para garantizar la mejor atención integral a las personas mayores".

El plan regional 'Más que un hogar' ha permitido adaptar más de un centenar de residencias y centros de día mediante reformas, además de la incorporación de nuevo equipamiento y mobiliario para adecuar las instalaciones al modelo de atención personalizada.

En el último año, el IMAS ha destinado 2.240.248 euros a inversiones en residencias de mayores y otros 759.751 euros a centros de día.