La planificación urbana condiciona el bienestar y perpetúa la desigualdad de género y social, según un estudio de UMU

Universidad de Murcia - UMU

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) lidera una investigación internacional que demuestra cómo las infraestructuras públicas y la planificación urbana actual no son neutras ni universales, sino que condicionan el bienestar cotidiano y perpetúan las desigualdades sociales y de género.

El proyecto, titulado 'Infraestructuras para la vida cotidiana desde la economía feminista del bienestar', está financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y cofinanciado por la Unión Europea, según ha informado la UMU.

La iniciativa se enmarca dentro de la red europea EuWIGeN ('European Well-being, Infrastructure and Gender Network') y coincide con la celebración, del 11 al 13 de junio en la UMU, del Simposio Internacional sobre nuevas métricas para la toma de decisiones públicas.

La investigación, dirigida por la profesora de Economía Aplicada de la UMU Gloria Alarcón, analiza cómo elementos del entorno urbano condicionan la vida cotidiana de las personas y afectan de forma distinta según variables como el género, la edad, el nivel de renta, el lugar de residencia (ya sea territorio urbano, periurbano o rural) o el grado de discapacidad.

Entre los ejemplos citados se encuentran los polígonos industriales inaccesibles en transporte público, las redes de movilidad pública planificadas exclusivamente para trayectos de ida y vuelta al trabajo, los barrios sin iluminación suficiente, los parques infantiles con barreras arquitectónicas o la escasa dotación de centros públicos de atención a la dependencia.

El concepto de "infraestructuras para la vida cotidiana" utilizado en este trabajo se fundamenta en las aportaciones de las investigadoras finlandesas Horelli y Vepsä (1994), quienes propusieron la creación de un nivel intermedio entre el hogar y las instituciones públicas y privadas para integrar la vivienda, el trabajo y los cuidados en el entorno vecinal.

Frente al enfoque tradicional en las grandes infraestructuras a escala de aeropuertos o autopistas, esta corriente de estudio centra su atención en centros sanitarios, escuelas infantiles, comercios, calles, jardines, áreas deportivas o parques industriales.

La investigadora principal, Gloria Alarcón, señala que las políticas públicas suelen plantearse desde una supuesta universalidad y advierte de que la falta de neutralidad desde una perspectiva de género añade factores de exclusión y marginación.

Desde esta perspectiva, el proyecto sostiene que el gasto público en infraestructuras puede contribuir a reducir o a consolidar las desigualdades existentes, señalando que invertir en determinadas infraestructuras de gran escala puede tener menos impacto directo sobre la calidad de vida cotidiana que reforzar servicios de transporte público entre pedanías o municipios rurales, o ampliar y conectar las infraestructuras de cuidados.

En el ámbito de la movilidad urbana, el estudio detalla que la mayoría de las redes de transporte se diseñan para el denominado "trabajo productivo", definido como el desplazamiento lineal entre la vivienda y el trabajo remunerado, históricamente asociado al patrón masculino.

Sin embargo, constata que muchas mujeres combinan el empleo con las tareas de cuidados ("trabajo reproductivo"), lo que genera trayectos más complejos hacia escuelas infantiles, centros sanitarios o comercios.

El proyecto argumenta que cuando estos centros de interés vital no están conectados por un transporte público eficiente, se incrementan los costes y el tiempo invertido en movilidad, limitando la autonomía económica y profesional.

Para ilustrar esta situación, la investigación expone el caso del área metropolitana de Barcelona, donde los trayectos requieren combinar distintos medios de transporte, encareciendo y alargando los desplazamientos.

Asimismo, la investigación plantea que el impacto de las diferentes infraestructuras públicas en el bienestar varía según la etapa vital de las mujeres, identificando dos funciones diferenciadas: las infraestructuras para sostener la vida (dedicadas a organizar los cuidados, responsabilidades familiares, servicios sanitarios o conciliación) y las infraestructuras para vivir bien (relacionadas con la autonomía personal, participación social, cultura, deporte o espacios comunitarios).

Los datos recogidos indican que las mujeres de entre 31 y 44 años se encuentran en una etapa de mayor intensidad de cuidados, por lo que los servicios de conciliación y apoyo familiar registran un impacto mayor en su calidad de vida al liberar tiempo y reducir el estrés.

Por el contrario, las mujeres mayores de 65 años otorgan mayor valor al acceso a espacios de participación, socialización, actividad física, cultura y ocio para mantener su vida social, autonomía, rutinas y sentido de pertenencia.

Por otra parte, el proyecto cuestiona la suficiencia de los indicadores económicos tradicionales, como el Producto Interior Bruto (PIB), para medir el progreso de una sociedad, en línea con corrientes internacionales como el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que incorpora variables de salud y educación.

Para medir el impacto real de las infraestructuras en el bienestar de distintos colectivos, la red EuWIGeN combina dos enfoques teóricos: el Capability Approach (centrado en las capacidades reales de las personas para desarrollar su vida) y las teorías del bienestar subjetivo o "teoría de la felicidad".

A partir de estas metodologías, el equipo ha desarrollado el WIGI Index ('Well-being and Infrastructure from a Gender Perspective Index'), un indicador económico diseñado para evaluar cómo influyen las infraestructuras en capacidades relacionadas con la autonomía personal, el acceso al empleo, las relaciones sociales, el ocio, el descanso, la salud emocional, la seguridad o la participación comunitaria.

Las conclusiones preliminares de la red EuWIGeN apuntan a que un diseño de infraestructuras orientado al bienestar favorece la salud física y mental, reduce la soledad, incrementa la autonomía y potencia la participación laboral, facilitando además la inserción laboral y la creación de empleo vinculado a los servicios públicos de cuidados.

La red colabora con distintos organismos públicos vinculados a la planificación urbana y con instituciones europeas especializadas en igualdad y bienestar social, como el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE). Parte de los datos generados por este proyecto ya se encuentran disponibles tanto en el EIGE como en el Instituto de las Mujeres.