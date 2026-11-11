La plataforma 'San Javier Activa' crece un 10,5% en el último año y alcanza los 11.847 usuarios

Cartel para difundir el uso de la plataforma móvil 'San Javier Activa' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La plataforma móvil 'San Javier Activa' se ha consolidado como canal directo de interacción entre la ciudadanía y el Ayuntamiento de San Javier tras alcanzar los 11.847 registros, lo que supone un crecimiento del 10,5% en el último año.

Las herramientas integradas en la aplicación han superado las 5.000 solicitudes y peticiones de participación relacionadas con la oferta de servicios, cursos y actualidad municipal, según ha informado el Consistorio ribereño.

Entre las secciones con mayor actividad destaca la guía del Teatro de Invierno con 1.165 visitas registradas, así como la gestión de 350 inscripciones para los talleres municipales de teatro, pintura y danza.

Por su parte, la nueva línea del Banco del Tiempo para el curso 2026-2027 contabiliza 626 altas activas y solicitudes repartidas en 62 talleres, mientras que el departamento de Juventud y el programa 'Imagina' suman 265 solicitudes tramitadas a través de la aplicación para seis iniciativas diferentes.

El sistema permite centralizar la documentación, inscripciones y autorizaciones parentales de actividades específicas como salidas de surf, viajes a PortAventura o descensos de rafting, lo que agiliza las tareas de revisión por parte del personal técnico.

La implantación de la herramienta ha optimizado la gestión interna de los expedientes en las distintas concejalías organizadoras.

Asimismo, las estimaciones municipales sitúan en cerca de 70.000 euros el valor del retorno publicitario y la capacidad de difusión propia generada por el canal desde su lanzamiento, con la consecuente reducción de costes en campañas exteriores.