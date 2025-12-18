El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba el Presupuesto Municipal de 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, por lo que segundo año consecutivo, las cuentas municipales salen adelante en tiempo y forma, lo que permitirá que el presupuesto sea plenamente ejecutivo desde el 1 de enero y evitará desfases que perjudiquen la planificación y ejecución de proyectos y servicios.

Con esta aprobación, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia "vuelve a demostrar su capacidad de gestión y su compromiso con los murcianos, garantizando seguridad jurídica, certidumbre económica y una adecuada planificación que repercute directamente en la mejora de los servicios públicos y en el desarrollo del proyecto de ciudad que eligieron los murcianos en las urnas", han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El presupuesto de 2026 alcanza la cifra récord de 552.730.973 euros, lo que supone un crecimiento del 3,27% respecto al ejercicio anterior, todo ello en un contexto de congelación de impuestos y tasas, que permitirá a los murcianos un ahorro estimado de 25 millones de euros.

"Se trata de unos presupuestos responsables, que cumplen las reglas fiscales, aseguran servicios públicos de calidad y ofrecen un proyecto de ciudad ambicioso y ampliamente demandado por los ciudadanos", han informado las mismas fuentes.

El presupuesto consolida además el saneamiento y mejora de las cuentas municipales, con un ahorro neto positivo y una reducción de la deuda hasta el 53,19%, cantidad que queda en el 22,63% en caso de no imputar el tranvía, reforzando la estabilidad financiera alcanzada durante la legislatura.

El impulso a la educación y el deporte, se consolidan como ejes fundamentales de las cuentas, "permitiendo seguir avanzando en un modelo de ciudad moderno, equilibrado y con visión de futuro", han indicado.

A la recuperación ya iniciada de espacios como el Cuartel de Artillería, la muralla medieval o la Cárcel Vieja, se suman nuevos proyectos como la rehabilitación de la Fábrica de Harinas de la Innovadora, el Molino Armero o Torre Falcón, junto a la continuidad de actuaciones en San Esteban y las Fortalezas del Rey Lobo.

En movilidad, el presupuesto impulsa el nuevo modelo de transporte, la ampliación del tranvía hasta el Barrio del Carmen, la mejora de la intermodalidad, nuevos aparcamientos disuasorios y actuaciones viarias estratégicas.

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS

El 1 de enero entrarán también en vigor las Ordenanzas Fiscales del próximo año que permitirán ahorrar a los murcianos hasta 25 millones de euros gracias a la congelación de tasas, impuestos y precios públicos y un incremento de las bonificaciones.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que, "por primera vez en muchos años, las Ordenanzas no han recibido ninguna alegación, por lo que quedan aprobadas de forma automática sin necesidad de pasar de nuevo por el Pleno".

Estas ordenanzas contemplan beneficios fiscales por encima de los 14 millones de euros, apoyando de esta forma a familias numerosas al tiempo que se fomenta el empleo, la accesibilidad y la conservación del patrimonio, superando las bonificaciones del pasado año.

La no actualización del IPC supondrá un ahorro para los murcianos de hasta 6 millones de euros más este año en el IBI, 300.000 euros en el IVTM y 500.000 euros en IAE, además de exonerar a los ciudadanos de la tasa por prestación de servicios de sonometría, iniciativa que se suma a la acordado el año pasado para la tasa de extinción de incendios y salvamento.

Entre estos beneficios se encuentra el ahorro de 2,5 millones de euros que no deberán abonar los ciudadanos en concepto de 'plusvalía' tras el fallecimiento de sus familiares.