El Pleno del Ayuntamiento de Murcia debatirá este jueves los Presupuestos de 2026

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presidido este lunes la reunión de Junta de Portavoces para abordar los asuntos que se debatirán en el Pleno ordinario de este mes, que se celebrará este jueves, entre los que destacan la aprobación de los Presupuestos Municipales de 2026 y el análisis de los costes derivados del corte de suministro de agua potable en las pedanías del Campo de Murcia.

Las cuentas de 2026, que crecen un 8%, lo que supone más de 27 millones de euros, a los que se suman los 30 millones de remanentes incorporados mediante expediente de crédito, "reflejan la solidez económica del Consistorio y la continuidad del proyecto de ciudad", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Desde el Consistorio capitalino han explicado que el 78,5% del presupuesto "se destina a la mejora de los servicios públicos", mientras que los casi 130 millones de euros en inversiones "permitirán desarrollar proyectos transformadores centrados en la recuperación del patrimonio y la movilidad sostenible".

"Este presupuesto, que garantiza la estabilidad financiera y el cumplimiento de las reglas fiscales, se debatirá en el Pleno de este mes, permitiendo su aprobación en tiempo y forma por tercer año consecutivo y asegurando su plena vigencia a partir del 1 de enero de 2026", han sostenido.

CORTE DE AGUA

Otro de los puntos destacados de la reunión de este lunes ha sido el análisis de los sobrecostes generados por el corte de suministro de agua potable en las pedanías del Campo de Murcia, provocado por una avería en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).

Así, el Ayuntamiento ha reclamado que la MCT asuma los más de 325.000 euros de gastos extraordinarios ocasionados, además de indemnizar a los vecinos y empresarios afectados de las pedanías de Sucina y Gea y Truyols.

La labor de Aguas de Murcia permitió reducir el número de vecinos afectados de 27.000 a 13.000 mediante un despliegue logístico que incluyó el suministro con cubas y el uso del sistema de bombeo y almacenamiento de La Pinada. Más de 25 personas trabajaron en turnos especiales para minimizar el impacto.