El Pleno de Cartagena aprueba el PGOU y sus presupuestos para 2026

Pleno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El pleno de Cartagena ha sacado adelante la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, con los votos a favor de PP, VOX, PSOE y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, en contra de MC Cartagena y la abstención del grupo Mixto-Sí Cartagena.

"Acabamos de aprobar el plan que marcará el crecimiento de Cartagena en las próximas décadas. Es el documento más importante y con mayor proyección que va a aprobar esta corporación en toda la legislatura. Y por eso merecía la participación y la generosidad de todos los concejales", ha destacado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Para la regidora, el consenso alcanzado es "histórico" y una muestra de responsabilidad política que "describe perfectamente el compromiso con Cartagena de quienes hemos querido participar en él. Y si es importante el modo en el que hemos llegado al acuerdo, más importante es el contenido que hemos acordado", ha subrayado, incidiendo en que este plan ofrece nuevas oportunidades para todos los ciudadanos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Durante su intervención, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, ha hecho hincapié en que se trata de un texto de consenso en el que se ha fomentado la participación ciudadana y se han tenido en cuenta las aportaciones de todos los sectores afectados. A él se han incoporado una tercera parte de las de las más de 1.600 alegaciones formuladas por particulares, y otra parte de las que se han rechazado se han añadido después a través de propuestas del Gobierno y de los grupos municipales.

El documento, que sustituye al actual planeamiento tras casi 40 años, habilita suelo para más de 120.000 viviendas, amplía el suelo industrial en 10 millones de metros cuadrados y ofrece soluciones pioneras para abaratar el coste de la edificación y proteger el patrimonio arqueológico.

Antes de la votación del Plan se ha procedido al debate de una enmienda presentada por el portavoz de MC, Jesús Giménez, señalando lo que su grupo considera una "línea roja" incluida en el plan, al contemplar como urbanizable el suelo contaminado del Hondón. La propuesta era posponer la calificación de dicho suelo a un plan posterior, enmienda que ha sido rechazada por los votos a favor de MC, en contra del gobierno, y la abstención de PSOE, grupo Mixto-Sí Cartagena y la concejal no adscrita María Dolores Ruiz. Durante el posterior debate, el portavoz de MC ha mantenido su postura en contra de un plan que consideran "nefasto y que no aporta nada al presente y futuro del municipio".

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Manuel Torres, explicaba su cambio de voto, que en Comisión de Urbanismo fue la abstención y en el pleno de hoy ha sido a favor, alegando que, "si bien no es el plan que habrían elaborado los socialistas, Cartagena no puede pararse, de manera que su voto no iba a ser un cheque en blanco sino un apoyo crítico".

Seguidamente, el portavoz de Vox, Gonzalo López, ha dejado patente el apoyo de su grupo, desde el gobierno, a la aprobación de la herramienta "que va a planificar el crecimiento del municipio durante las próximas décadas", mientras que Juan Pedro Torralba, desde el grupo Mixto-Sí Cartagena, echaba de menos en el proceso previo a la aprobación del documento "algo más de trasparencia, consenso y trabajo conjunto", de ahí su abstención.

Para finalizar, la concejal no adscrita María Dolores Ruiz, señalaba la importancia de este Plan para el futuro del municipio, "un plan que tiene que salir adelante para no quedarnos anclados en un documento que se remonta a los años 80 del siglo pasado", ha dicho.

PRESUPUESTOS APROBADOS

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado de forma definitiva el Presupuesto General para 2026 este 12 de febrero en una sesión extraordinaria que se ha celebrado tras rechazar las dos alegaciones presentadas al mismo. En palabras del concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, los presupuestos ascienden a la cifra más alta de la historia, 288 millones euros. Y por primera vez cuentan con un superávit inicial de 4,5 millones de euros.

La votación ha contado con los votos favorables de los ediles del Gobierno (PP y VOX). Han votado en contra los concejales de MC, PSOE y Sí Cartagena. Mientras que la edil no adscrita María Dolores Ruiz se ha abstenido.

El concejal ha expuesto que con esta aprobación definitiva "cumplimos el último trámite para que Cartagena y los cartageneros tengan unos presupuestos que mejoren su calidad de vida y los servicios públicos, que aumenten las inversiones en nuestros barrios y diputaciones, y bajen impuestos, especialmente a quienes más necesidades tienen".

Ignacio Jáudenes también ha valorado que "con estos presupuestos en Cartagena tendremos impuestos más bajos, mejoras en nuestras infraestructuras, más inversiones en barrios y diputaciones y un gran impulso al turismo, al deporte, al patrimonio y a la cultura". Y ha transmitido que "el objetivo principal de la alcaldesa Noelia Arroyo y del gobierno es que estas cuentas estimulen la economía local, el empleo, ayuden los autónomos y emprendedores. Y, en definitiva, hagan la vida más fácil a las familias y a quienes más lo necesitan. Es a los cartageneros a quienes nos debemos y estas cuentas son por y para ellos".

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Los grupos municipales de la oposición han mostrado su rechazo a estas cuentas del Ayuntamiento de Cartagena. Isabel García, de MC, ha criticado que el presupuesto municipal "no ha tenido en cuenta ni las aportaciones de los grupos políticos ni de la ciudadanía a través de las alegaciones" y ha afirmado que "se trata de un presupuesto que viene de un déficit previo, con más del 80% del gasto comprometido. Y que apenas deja margen inversor y encima ha supuesto que el año comience con una subida fiscal efectiva".

Pedro Contreras, del PSOE, ha lamentado que estos presupuestos "no son los que Cartagena merece, ni necesita". A su juicio, "son faltos de rigor, planificación y visión de futuro".

Así, ha expuesto que son "insostenibles porque incumplen la realidad económica de la ciudad: con menos partidas para inversiones y para el mantenimiento de servicios básicos". A esto ha añadido que se produce una subida de impuestos, como el IBI, el agua, la basura y ha señalado que "el ciudadano cada vez percibe menos servicios aún pagando más".

Juan Pedro Torralba, de Sí Cartagena, también ha señalado que las cuentas "nacen sin credibilidad suficiente: sin rigor, ni planificación, ni visión de futuro". Y ha advertido que se van a "duplicar partidas presupuestarias, porque hay mucho cajón desastre en las cuentas".

Además, ha señalado que "se vuelve a endeudar el Ayuntamiento y la previsión de ingresos es poco realista". Por último, ha lamentado que "se estrangula con impuestos a la pequeña y mediana empresa, provocando que nuevas compañías prefieran instalarse en otros municipios que les den más facilidades".