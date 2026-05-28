El Pleno de Cartagena ratifica su adhesión al Pacto Antitransfuguismo y limitará los medios a ediles no adscritos

Pleno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, reunido este jueves en sesión ordinaria bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado una moción para manifestar su adhesión expresa al Pacto Antitransfuguismo, según ha informado el Consistorio.

La iniciativa, presentada por el portavoz del grupo municipal Vox, Gonzalo López Pretel, ha salido adelante con los votos a favor de esta formación política, PP, PSOE, y el grupo Mixto-Sí Cartagena, y la abstención de MC Cartagena y la concejala no adscrita María Dolores Ruiz.

El texto ratifica que los ediles que abandonen la formación con la que concurrieron a las elecciones tendrán la consideración de concejales no adscritos, con las restricciones legales correspondientes.

El acuerdo plenario declara expresamente que los miembros de la Corporación que tengan la condición de "tránsfugas" no podrán disponer de medios materiales, personales o económicos adicionales.

Esto incluye la prohibición de contar con asesores o personal de apoyo propio, así como la retirada de cualquier recurso institucional, organizativo o administrativo que pretenda equipararlos con los derechos reservados a los grupos municipales.

En la misma sesión, el pleno ha aprobado por unanimidad la incoación de tres expedientes de honores y distinciones para denominar diversos espacios públicos de la ciudad.

De este modo, la sala de artes marciales del Pabellón de Wssell de Guimbarda se llamará 'José Antonio Solano Campelo', el camino de Molino Derribado recibirá el nombre de 'Alfonso Conesa Meroño, El Levantino' y el Parque Cornisa del Teatro Romano se denominará 'Sebastián Ramallo Asensio'.

Asimismo, se han aprobado las tarifas para la apertura de las piscinas de Los Canales de Tentegorra a mediados de junio, fijadas en 2 euros para adultos y un euro para niños durante el primer año de gestión municipal.

Por otro lado, la Corporación ha respaldado por unanimidad instar a la Consejería de Educación a priorizar la rehabilitación de la Casa del Niño, y ha exigido a la Comunidad Autónoma la adecuación urgente de las fachadas del hospital Santa Lucía por razones de seguridad contra incendios.

Además, el Pleno ha aprobado exigir al Ministerio del Interior la construcción inmediata del nuevo cuartel de la Guardia Civil en su ubicación original, además de reclamar al Gobierno central y regional un acuerdo para destinar el antiguo Hospital Naval a uso sociosanitario una vez concluya su actual función como instalación de acogida temporal.