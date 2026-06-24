El Pleno de Lorca debatirá la aprobación del Plan Municipal contra Incendios Forestales INFOLOR. - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca llevará al próximo pleno municipal, previsto para el 29 de junio, la aprobación definitiva del Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales (INFOLOR), una herramienta de planificación destinada a reforzar la prevención, coordinación y respuesta ante emergencias derivadas de incendios forestales en el término municipal, según informan desde el consistorio.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Emergencias, incorpora las modificaciones propuestas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma y cuenta con informe favorable de la Comisión Regional de Protección Civil de la Región de Murcia, emitido el 17 de septiembre de 2025.

El concejal de Emergencias, José Martínez, ha señalado que la elaboración del plan responde a la obligación establecida por el Plan de Protección Civil por Incendios Forestales de la Región de Murcia (INFOMUR) para los municipios catalogados como de alto riesgo.

Martínez ha recordado que Lorca reúne cerca de 90.000 hectáreas de superficie forestal, equivalentes a casi el 18% del total regional, además de concentrar 13 espacios protegidos.

Entre los principales objetivos del INFOLOR figuran la renovación de los sistemas de prevención y vigilancia, el refuerzo de la coordinación entre los distintos recursos de extinción y la protección de la población mediante la planificación de rutas de evacuación, puntos de encuentro y protocolos de confinamiento específicos para las zonas de interfaz urbano-forestal.

Asimismo, el edil ha subrayado el papel de Lorca dentro del dispositivo regional de lucha contra incendios forestales, al ser el tercer municipio que "más medios humanos y materiales aporta al plan autonómico, tras Murcia y Cartagena."

El Ayuntamiento también ha destacado la participación de sus efectivos en intervenciones fuera del municipio, como la reciente actuación en Aledo o la colaboración mantenida durante años en incendios forestales registrados en la provincia de Almería.

Una vez aprobado, el plan será remitido a la Comunidad Autónoma, a la Delegación del Gobierno y a las distintas áreas municipales implicadas en su aplicación.