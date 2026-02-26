El Pleno de Murcia aprueba prohibir el uso del burka y el niqab en dependencias municipales

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Murcia ha acordado, con los votos de Vox y PP, prohibir en dependencias municipales el uso del burka, niqab y prendas similares que cubran el rostro y que dificulten o impidan la identificación.

Según ha afirmado Vox la medida "se toma por razón de garantizar la dignidad de las mujeres en un régimen de libertades, y por razones de seguridad" ya que considera que "la identificación visual de los usuarios en dependencias municipales debe ser obligatoria, porque de ello dependen multitud de actos administrativos, que tienen efectos jurídicos decisivos".

"El uso del Burka, niqab u otras prendas similares impide, necesariamente, esta correcta identificación, y si no se puede identificar con seguridad a las personas en actos administrativos, esos actos administrativos pueden nacer viciados, por ejemplo en los casos de suplantación de identidad, dando lugar a graves consecuencias", han añadido.

El concejal Fernando Sánchez-Parra, ha afirmado que desde su partido no quieren "a ninguna mujer encerrada en ninguna cárcel de tela. El significado religioso de sumisión permanente de la mujer al varón que comporta el uso del burka, niqab, etcétera es lo contrario a la libertad de la mujer, es incompatible, en su propio fundamento, con nuestro ordenamiento jurídico y con la tradición judeocristiana de igualdad esencial entre individuos, base de la civilización europea".