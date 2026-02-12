El Pleno de San Javier aprueba la concesión de la Medalla de Oro y el título de Hija Adoptiva a la Princesa Leonor

Archivo - La Princesa Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado este jueves por unanimidad conceder a la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, la Medalla de Oro de la Villa y el nombramiento como Hija Adoptiva con motivo de su paso por la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) para completar su formación militar.

El municipio afianza su vinculación histórica con la Corona con la entrega de las máximas distinciones municipales a la Princesa de Asturias, tal y como ocurrió con su padre, el Rey Felipe VI, en 1988, y con su abuelo, el Rey emérito Juan Carlos I, en 1975, durante sus respectivas estancias en San Javier.

El expediente abierto para la concesión ha recibido adhesiones tanto ciudadanas como del presidente de la Comunidad Autónoma, la presidencia de la Asamblea o los rectores de las universidades de la Región de Murcia.

El concejal de Cultura, David Martínez, ha destacado durante la presentación de la propuesta la vinculación de la princesa tras una estancia de casi un año en la AGA, así como su "ejemplaridad" y "compromiso" y la proyección que supone para el municipio que forme parte de la Academia.

La entrega efectiva de la Medalla de Oro y el título de Hija Adoptiva se realizará una vez finalizado el curso académico, en un acto institucional que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL

Además, el Pleno ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de redacción del Plan General de Ordenación de San Javier.

El concejal de Urbanismo, Antonio Martínez, ha explicado que se trata de la redacción de una adaptación del Plan aprobado provisionalmente en 2014, con el fin de recoger "la sustancial modificación del planeamiento general habida desde entonces, así como la incorporación de toda la nueva normativa, sobre todo en materia de medio ambiente y normativa turística".

Martínez ha indicado que el plan sigue pendiente del informe de la Dirección General de Carreteras del Estado, preceptivo para su aprobación definitiva, y que debido al tiempo transcurrido precisa una actualización para que se ajuste a las nuevas necesidades ambientales, sociales y económicas del municipio.

El concejal de Urbanismo ha añadido que es necesario contar con un nuevo equipo redactor que actualice el plan para una nueva aprobación provisional que conduzca hacia su aprobación definitiva.

La licitación, que se publicará en los próximos días en la plataforma de contratación del Ayuntamiento, se realizará mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, entre los que destaca la experiencia y la multidisciplinariedad del equipo.

El acuerdo, que se ha adoptado con el voto a favor del PP, la abstención del grupo mixto, Pleamar y Vox y en contra del PSOE, autoriza un gasto de 905.806,56 euros distribuidos en los cinco años próximos, que se contempla como plazo máximo para la ejecución total del trabajo.

CENTRO DE NEGOCIOS ACTIVA SAN JAVIER

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado inicialmente un reglamento regulador del Centro de Negocios Activa San Javier con el que se pretende dotar a este espacio de un marco normativo para su funcionamiento diario.

El concejal de Desarrollo Local, Héctor Verdú, ha dicho que el reglamento, para el que se ha tenido en cuenta las sugerencias de usuarios del centro y los grupos políticos, regula el régimen de acceso, derechos y deberes de los usuarios, normas de funcionamiento y uso de las instalaciones, así como otras cuestiones como el sistema de control, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Verdú ha comentado que el reglamento contribuirá a la mejora del servicio del centro, que funciona desde hace tres años y que en 2025 acogió 15 cursos de formación con un total de 225 alumnos, 42 usuarios coworking y 2022 atenciones de empleo, con un total de 457 usuarios nuevos y 93 ofertas de empleo gestionados con éxito.

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

El pleno ha dado asimismo luz verde a la devolución de la garantía constituida por la mercantil FCC Aqualia S.A. por importe de 11.212.548,69 euros que entregó la empresa para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del término municipal, del que resultó adjudicataria.

La devolución de la garantía se realiza como consecuencia de la anulación del procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia a raíz de un recurso especial de contratación interpuesto por otra de las adjudicatarias. El acuerdo se ha adoptado con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del Mixto.

El Ayuntamiento ya trabaja para volver a sacar lo antes posible el concurso para una nueva adjudicación.

OBRAS BENEFICIARIAS DE UNA BONIFICACIÓN EN EL ICIO

El Pleno ha dado también el visto bueno a la declaración de especial interés de las obras de construcción y adecuación de un campo de fútbol en el colegio Joaquín Carrión por concurrir circunstancias sociales y las obras de limpieza e impermeabilización de la fachada de la iglesia de San Javier por su valor cultural.

La declaración de interés especial, aprobada en ambos casos por unanimidad, implica el reconocimiento de una bonificación del 95 por ciento sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El Pleno ha rechazado dos mociones presentadas por Vox relativas a la creación de un programa municipal de prevención de incendios domésticos y de un centro juvenil municipal.