Podemos advierte de un riesgo de incendios "nunca vistos antes" y pide reforzar brigadas forestales y bomberos

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de esta mañana en la Asamblea ha concluido con la comparecencia de Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias. Fue el grupo parlamentario Podemos-IU Verdes-Alianza Verde el que solicitó esta declaración para que el consejero explicase las medidas llevadas a cabo por su consejería para mejorar las labores de prevención y extinción de incendios forestales en la Región.

En su intervención, la diputada regional morada María Marín señalaba que dicha comparecencia "debería ser doble", acompañando a Ortuño el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, "ya que la responsabilidad es compartida por los dos".

"Señor consejero -afirmaba Marín-, los problemas con los que se van a enfrentar nuestros bomberos, nuestras brigadas forestales, nuestros agentes, son los mismos sea cual sea su departamento". La diputada se refería a "la incompetencia y la dejadez de un Gobierno regional que llega a las puertas del verano sin hacer los deberes en materia de incendios".

Asimismo, hacía referencia al "tópico" que dice que "los incendios forestales se apagan en invierno", algo que desde el Ejecutivo regional "aún no entienden". En este sentido, Marín recordaba que Podemos llevó al Pleno en noviembre una moción solicitando una serie de actuaciones de urgencia frente a la sequía en los montes, como la retirada de todos los ejemplares de árboles secos.

Dicha propuesta fue tumbada por Partido Popular y Vox. "Y ahí siguen en nuestros montes un millón de pinos secos, como un millón de cerillas, esperando solo la chispa que puede desencadenar la tragedia", afirmaba Marín.

"Señorías, ¿se dan cuenta del enorme riesgo que corren nuestros espacios naturales, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros vecinos y vecinas y también nuestros bomberos, brigadistas y agentes?", preguntaba la diputada, que subrayaba que "si el fuego prende en cualquiera de nuestros montes, con este panorama, no se va a parecer a nada de lo que hemos visto antes".

Según ella, no es una cuestión de "ser alarmista, sino realista". "Ahora mismo debería de haber cientos de efectivos en los montes retirando ejemplares secos y miles de voluntarios con ellos -continuaba-. No nos estamos tomando esto con la gravedad que requiere. No somos conscientes".

Además, Marín señalaba que a esta situación de "riesgo extremo, nunca vista antes" la Región se enfrenta "con unos recursos bajo mínimos": "Con unas brigadas forestales precarizadas que reclaman hasta 24 efectivos más para poder cumplir con su trabajo y que cobran una miseria por jugarse el tipo, menos de un euro al día por los pluses de peligrosidad y toxicidad".

La portavoz morada recalcaba que el Gobierno regional aún no ha desarrollado las segundas ocupaciones para los brigadistas mayores de 55 años, tal y como establece la nueva ley estatal. La situación del consorcio de extinción de incendios es parecida: "Están bajo mínimos porque este gobierno sigue sin cumplir con sus compromisos", afirmaba.

"Sigue sin firmarse el nuevo convenio marco -explicaba-. Nuestros bomberos están trabajando a día de hoy con un convenio que caducó en 2010. Y siguen sin cumplir con el compromiso que adquirieron en 2022 de incrementar en 120 efectivos la plantilla del consorcio. La realidad es que desde entonces solo se han creado apenas 30 plazas, pues las otras restantes solo han servido para cubrir jubilaciones y bajas".

Para Marín, "en estas condiciones es imposible que los bomberos cuenten con cuatro personas por turno, algo que vienen reclamando años para garantizar algo tan básico como su propia seguridad". "Señorías, ante la grave amenaza que nos viene, tenemos el gobierno más negligente de la historia. Ya no es solo el monte -continuaba-. Son nuestras brigadas forestales, son nuestros bomberos los que corren un grave peligro". "Esto es un SOS, señor consejero -concluía-. Más vale prevenir que no curar. El momento de actuar es ahora".