Podemos, sobre el CEMOP: "Hay un espacio de izquierdas consolidado en la Región que habla de los problemas de la gente"

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha valorado los resultados de intención de voto registrados en el Barómetro de Invierno del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), en el que la coalición Podemos-IU-AV mantendría sus dos escaños con un 4,3% de los votos.

Para Egío, estos resultados "demuestran que hay un espacio de izquierdas consolidado en la Región y que esta coalición es la que está trayendo a la Asamblea y a las instituciones los verdaderos problemas de la gente, como la crisis de la vivienda, la proliferación de macroplantas de biogás o la contaminación de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena por residuos mineros".

No obstante, el dirigente de la formación 'morada' ha indicado que no se conforman. "Ante el auge de la derecha y la ultraderecha, hace falta una izquierda valiente, consolidada, que plante cara y que sea capaz de presentar una alternativa de futuro para la Región de Murcia", ha agregado.