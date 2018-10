Publicado 07/03/2018 19:45:06 CET

Podemos considera que el PP "sigue sin decir la verdad a los agricultores y no tiene nada que ofrecerles"

La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha considerado que el Partido Popular "sigue sin decir la verdad a los agricultores y no tiene nada que ofrecerles", señalando que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, es un "experto en fotos huecas y vacías" pero que "no tiene soluciones para la situación del agua en la Región a largo plazo y M.Rajoy no se las va a dar".

"Hoy mismo el Ministerio de Agricultura ya les ha dicho que lo que piden es irrealizable", tal y como ha señalado la diputada regional, quien considera que "el PP debe dejar de mentir sobre el agua, por respeto a todos los agricultores, grandes y pequeños, y por respeto y responsabilidad con todas los murcianos y murcianas", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Giménez ha asegurado que desde Podemos "entendemos la frustración del mundo agrario después de más de 20 años de mentiras y promesas incumplidas del PP. Para nosotros la política hídrica es prioritaria y reclamamos un cambio real y que se deje de engañar a los agricultores y a toda la sociedad de nuestra Región".

La diputada del Grupo Parlamentario Podemos ha recordado que "el PP es el único responsable de esta situación, a través de sus nefastas políticas en Murcia, Madrid y en la CHS", ya que "nos han engañado durante dos décadas".

"Los agricultores y los regantes lo saben; el comunicado del Ministerio de hoy mismo así lo confirma: el PP de la Región, con el apoyo del PSOE y Cs, están vendiendo soluciones irreales e imposibles a los agricultores; lo único que han conseguido hoy es lo único que, al parecer, buscan: una foto con los agricultores, pero no les traen ninguna solución, como les ha recordado el Ministerio", ha aseverado.

Giménez ha subrayado que Podemos "siempre va a estar con los trabajadores y las trabajadoras del campo murciano". Y es que, ha señalado, "estamos con los jornaleros, con los agricultores profesionales y con los regantes responsables que también exigen al PP una política de agua sostenible y realista y que deje de ser el eterno problema de esta Región".

"Entendemos la necesidad de la Ley de Sequía, que entra hoy en vigor, y por eso la apoyamos y la mejoramos con enmiendas en su tramitación; pero seguir engañando a los agricultores como hace el PP de la Región es una irresponsabilidad con la que no vamos a colaborar", ha precisado.

Por eso, Giménez ha hecho hincapié en que es necesario "otra gestión de agua basada en una mejor planificación, que actúe con contundencia ante los regadíos ilegales, que recupere los acuíferos, con más desaladoras y con un precio asequible gracias a la energía fotovoltaica".

Por último, Giménez ha recordado que lo que no se puede permitir es que surjan cada día "nuevas roturaciones ilegales para ampliar regadíos. Estas situaciones no benefician a nadie, y mucho menos a los agricultores legales responsables, pero tampoco al resto de los usuarios que en todas las ciudades de la Región viven bajo la amenaza de cortes de suministro por falta de agua para beber".