Podemos-Equo: "Hemos perdido la oportunidad de traer el cambio y la regeneración a la Glorieta"

Publicado 15/06/2019 14:00:12 CET

MURCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los concejales electos de Podemos-Equo al Ayuntamiento de Murcia han prometido sus cargos y han recogidos sus respectivas actas. Ginés Ruiz Maciá ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de regenerar la política municipal y "devolver Murcia a los murcianos y al servicio de los vecinos y vecinas".

Ruiz Maciá y Clara Martínez Baeza se han comprometido con los murcianos a "trabajar por ellos y por su bienestar". En la intervención previa a la elección del alcalde, el portavoz del grupo, Ruiz Maciá, ha querido destacar que trabajarán "con lealtad y con firmeza, siempre en beneficio de los vecinos y vecinas y siempre tratando de mejorar su día a día".

En el citado discurso, el concejal ha insistido en la necesidad que tiene el municipio de contar con políticas "de igualdad, equidad y compromiso". En este sentido, ha lamentado que "siga gobernando el mismo partido que desde hace 24 años ocupa la Glorieta de espaldas a los ciudadanos".

Desde Podemos Equo han querido destacar su colaboración con la oportunidad de cambio, dispuestos a votar a una candidatura diferente a la presentada por el Partido Popular. "Ante la imposibilidad de que ese cambio y regeneración salgan adelante, me presento como candidato a la alcaldía".

Ruiz Maciá ha recibido los dos votos de los dos integrantes del grupo municipal. Aunque el propio portavoz ha asegurado "que si hubiera en el último momento la posibilidad de regenerar la política municipal, ese cambio contará con nuestro apoyo".

"Murcia está marcada por la desigualdad, la diferencia entre los vecinos del centro y las pedanías, los casos de corrupción, que no enumeraré porque solo tengo tres minutos y me faltaría tiempo para hablar de todos, y las grandes promesas que no repercuten en el bienestar de los murcianos y murcianas", ha añadido.

El portavoz ha insistido además en que "trabajaremos con lealtad institucional, apoyando las políticas que mejoren el municipio y poniéndonos de frente, con respeto, ante las decisiones que no sean las más justas y adecuadas para Murcia y los murcianos".

Para Podemos-Equo es una "mala noticia" que el Partido Popular mantenga el bastón de mando otros cuatro años más en el Ayuntamiento de Murcia y que cuente con el beneplácito de Ciudadanos para perpetuar el gobierno de Ballesta.

"Ciudadanos se ha convertido en cómplice de las injustas políticas del Partido Popular y en su mano estaba sacarlos de la alcaldía. No entendemos que hayan elegido la corrupción, el clientelismo y la falta de equidad por encima del cambio y la regeneración", ha finalizado.