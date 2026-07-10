Podemos exige implantar el sistema SIDEINFO de prevención de incendios en la Región tras la tragedia de Almería

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín - PODEMOS RM

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín, ha exigido este viernes la implantación urgente del sistema SIDEINFO de prevención de incendios forestales tras el reciente fuego declarado en el municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado la formación política.

Marín ha trasladado su "solidaridad y apoyo" a los vecinos afectados y ha agradecido la labor de los bomberos y agentes forestales desplegados en la zona, pero ha advertido de la necesidad de aplicar medidas preventivas ante los efectos del cambio climático.

La parlamentaria de la formación morada ha recordado que la Asamblea Regional aprobó por unanimidad en junio de 2025, a iniciativa de su partido, la puesta en marcha de este sistema tecnológico basado en una red de depósitos y cañones de agua para proteger las áreas urbanas que se encuentran cerca de los montes y con mayor riesgo de incendios forestales.

No obstante, ha denunciado que desde entonces la medida se encuentra "guardada en un cajón" por parte del Ejecutivo autonómico.

Marín ha señalado que la prevención "no puede seguir siendo la gran olvidada" en la gestión regional y ha reclamado una dotación de mejores condiciones laborales y más medios materiales para los bomberos forestales.

"No podemos seguir llegando siempre tarde. La prevención protege nuestros montes, pero también salva vidas", ha concluido la diputada.