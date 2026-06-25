Podemos-IU-AV carga contra la intervención de López Miras: "Un refrito de promesas incumplidas"

Los diputados María Marín y José Luis Rodríguez-Zapatero - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea Regional de Murcia y miembro de Podemos, María Marín, ha calificado de "preelectoral", "indecente" y "refrito de promesas incumplidas" el discurso pronunciado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región.

En una rueda de prensa, Marín ha arremetido contra la intervención del jefe del Ejecutivo autonómico al afirmar que "supera todos los límites habidos y por haber de la indecencia" y constituye "un atajo de mentiras y datos manipulados que el Partido Popular saca a pasear cada año".

La diputada autonómica ha llamado a López Miras "el rey del bulo" y ha puesto como ejemplo el Plan 'ClimaTIZA' contra el calor en las escuelas, que ha calificado como "una copia exacta del plan de eficiencia energética que ya anunció en 2020 y del que no ha cumplido absolutamente nada", mientras los alumnos siguen, según sus palabras, "cociéndose a más de 30 grados en las aulas".

Asimismo, ha criticado que el presidente de la Comunidad haya vuelto a hacer referencia en su intervención al Plan Oncológico regional cuando "ya se anunció el año pasado y no ha llegado ni está ni se le espera".

Para Marín, uno de los puntos más "preocupantes" del discurso han sido los "tremendos silencios" de López Miras, al que ha llamado "Fernando el del bombo". La portavoz ha lamentado ver a un presidente "atrincherado" que "no ha dado una sola explicación sobre la trama de las prótesis, ni las ha nombrado siquiera, ocultando la corrupción que desborda por las ventanas y los pasillos del Servicio Murciano de Salud (SMS)".

De igual forma, le ha reprochado "ocultar las cesiones a la ultraderecha que ya tiene firmadas para los presupuestos de 2026", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de tener como "verdaderos ejes" políticos, junto a Vox, "el racismo, la homofobia y el negacionismo climático".

Frente a la "región oficial" de las cifras macroeconómicas exhibidas por el Gobierno de la Región, Marín ha contrapuesto la "verdadera Región de Murcia", de la que forman parte "los trabajadores del metal concentrados ante la patronal por salarios dignos, las educadoras infantiles con sueldos de 1.000 euros y ratios de 20 menores, y las más de mil personas que fallecen al año esperando una ayuda de dependencia". "Esa es la región a la que López Miras da la espalda", ha zanjado.

BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y "EUFEMISMOS" DE PRIVATIZACIÓN

En la misma línea se ha pronunciado el diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos (IU), quien ha tildado al jefe del Ejecutivo autonómico como "el señor de los anuncios" cuyos titulares "no suelen pasar de la fase de la prensa".

En materia educativa, Álvarez-Castellanos ha destacado la "incoherencia" de presentar un plan de climatización tras oponerse a todas las mociones de la oposición, y ha incidido en que "hasta el año 2025 la Comunidad solo ha ejecutado entre un 6% y un 7% de los fondos europeos asignados a la climatización escolar".

Asimismo, ha denunciado que el presidente autonómico ha obviado datos como el abandono educativo temprano, "del que somos cabeza en todo el país y vamos en aumento frente al resto de comunidades autónomas".

Respecto a la inversión en infraestructuras escolares, Álvarez-castellanos han afeado que la tasa de ejecución presupuestaria propia sea del 43%, a pesar de contar con un 74% de financiación estatal y europea.

Finalmente, ha desconfiado del anuncio de una nueva inyección de 20 millones de euros para reducir las listas de espera en sanidad al considerar que "aumentar" el número de pruebas en centros privados no es más que un "eufemismo de concertación".