Podemos-IU-AV critica el discurso "vacío y triunfalista" de López Miras, que se ha dado "de bruces con la realidad"

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha arremetido contra el discurso "vacío" y "triunfalista" del presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al que ha acusado de acudir al Debate del Estado de la Región pensando que "estaba todavía en los desfiles de Semana Santa" y ha comparecido "disfrazado, aunque fuera mentalmente, de emperador Teodosio".

Sin embargo, en su opinión, el jefe del Ejecutivo murciano "se ha encontrado hoy de bruces con la realidad social de esta Región; hemos visto cómo su cuádriga ha volcado y hemos visto que el emperador iba desnudo, como se suele decir".

Marín ha hecho estas declaraciones acompañada por el diputado de Podemos-IU-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la intervención de López Miras en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, que se ha desarrollado en la Asamblea Regional.

A su parecer, en la intervención de López Miras se ha visto "claro" que "nunca jamás ha habido más distancia entre el discurso de un presidente regional y la realidad social que vivimos cada día". "Lo cierto y verdad es que hoy, mientras el presidente López Miras repetía las promesas incumplidas de siempre" y que "ya sabemos de sobra que no se van a cumplir, hemos visto con claridad que la Región de Murcia auténtica se encontraba hoy en las puertas de la Asamblea Regional", según la portavoz.

Y la realidad, tal y como ha añadido, "es que nuestra gente apenas llega a fin de mes en la región de Murcia" y que "el salario más habitual en la Región de Murcia apenas pasa de los mil euros". "La realidad que no ha contado el señor López Miras es que una de cada tres personas no se puede ir de vacaciones en nuestra Región ni una sola semana", tal y como ha aseverado.

"La realidad que no ha contado el señor López Miras, es que en la Región 83.000 personas son trabajadores y trabajadoras absolutamente pobres; y que la pobreza infantil alcanza ya a cuatro de cada diez niños y niñas", según Marín.

La portavoz de Podemos-IU-AV ha querido dar las "gracias" a todos los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia y a los bomberos "que han venido esta mañana a seguir haciendo sus reivindicaciones que llevan años prometiéndoles desde este Gobierno regional". "Siguen un año más riéndose en la cara de estos trabajadores", ha criticado.

Ha remarcado que "los humildes en esta Región son una enorme mayoría silenciosa que aparece en todas las estadísticas pero que, desgraciadamente, nunca o casi nunca sale en los medios de comunicación". Sin embargo, Marín ha valorado que este miércoles "ha sido un buen día porque parece que empieza a cambiar algo" y que "los humildes, la gente trabajadora y los trabajadores de los servicios públicos han sido los que esta mañana han tomado la palabra en el Debate sobre el Estado de la Región".

Por su parte, Álvarez-Castellanos ha reprochado que López Miras ha recalcado en su discurso que el 80% del Presupuesto de la Comunidad de 2025 se destina a los servicios públicos y que, además, un debate de este tipo "sirve fundamentalmente para rendir cuentas de lo que es la gestión del gobierno".

Sin embargo, ha reprochado que "hemos oído de todo menos rendición de cuentas de su gestión como presidente y mucho menos de ese 80% de presupuesto que ya, en este año, durante seis meses y desde junio del año pasado ha venido gestionando".

"Yo no sé qué pensará una persona mayor que quiere solicitar el grado de dependencia y que, sin embargo, no ha oído hoy al presidente explicar por qué tiene que esperar 555 días para que culmine todo su proceso administrativo" y se le concede la prestación correspondiente, según Álvarez-Castellanos.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno regional "no ha dicho absolutamente nada de la situación del hospital Rafael Méndez" y "ha pasado de puntillas" respecto a las listas de espera. "Yo no sé por qué no explica, por ejemplo, qué hace falta para que desatascar el 75% de pacientes en listas de espera de una prueba diagnóstica que dependen solamente de una ecografía, de un TAC o de una resonancia", ha aseverado.

A su parecer, "eso no se soluciona por el problema de la falta de médicos, sino que se soluciona con inversión en el aparato y con una utilización óptima de los aparatos que ya existen en la sanidad pública, en lugar de concertar esas pruebas con la sanidad privada".

En el ámbito educativo, ha criticado que López Miras "retrocede a esta Región a la época anterior a la reforma del año 1996 o 1991, de la LOGSE".