Podemos e IU cargan contra el nuevo reglamento del Grupo Mixto: "Es un pago del PP por los servicios de Antelo"

Los diputados regionales de Podemos-IU-AV, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos - PODEMOS

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Los diputados de Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional de Murcia, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, han cargado este miércoles contra la propuesta de reglamento del Grupo Parlamentario Mixto, al considerar que está "hecha a la medida de José Ángel Antelo" para otorgarle la portavocía a partir de septiembre.

Marín ha sostenido que este cambio es un "pago" del Partido Popular a "dos tránsfugas" y ha planteado que el objetivo de esta medida es "aprobar la ley de vivienda que exige la patronal inmobiliaria y la reforma de la ley del Mar Menor que exige el agronegocio", además de "silenciar a la voz de la izquierda real en la Asamblea".

La parlamentaria ha señalado que el texto incluye una cláusula que impide que ella ejerza la portavocía del Grupo Mixto durante el resto de la legislatura, lo que ha considerado una "maniobra completamente antidemocrática" que "se nos impone sin permitir que la Junta de Portavoces pueda votar otra alternativa".

Respecto al impacto político de esta decisión, Marín ha afirmado que "es un atentado contra Podemos e IU, contra la gente que nos ha votado y contra la democracia". Al hilo, han anunciado que los servicios jurídicos de sendas formaciones analizan el reglamento para recurrirlo "en todas las instancias".

Asimismo, la portavoz ha criticado al PSOE por votar a favor del reglamento en la Mesa junto a los diputados 'populares'. "Su prioridad no es dar la batalla al PP. Hace mucho tiempo que tiraron la toalla. Su prioridad es destruir a las fuerzas a su izquierda", ha declarado, tras lo que ha añadido que el Grupo Socialista "tendrá que dar explicaciones" por esta decisión.

En relación a las declaraciones previas de José Ángel Antelo, quien afirmó que se han vulnerado sus derechos parlamentarios, Marín ha rechazado las acusaciones y ha calificado la postura del diputado como la "clásica victimización de la ultraderecha".