Podemos llevará la climatización de las aulas al Debate sobre el Estado de la Región

1098257.1.260.149.20260622115527 El secretario de Organización de Podemos en la Región de Murcia, Ángel Luis Hernández - PODEMOS

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos en la Región de Murcia, Ángel Luis Hernández, ha adelantado que uno de los requerimientos que la formación le hará al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en el Debate sobre el Estado de la Región de los próximos 25 y 26 de junio será la puesta en marcha de soluciones inmediatas frente a las altas temperaturas en colegios e institutos públicos.

"Hoy acaba un curso y un mes de calor extremo en las clases, un mes en el que se ha puesto en riesgo la salud y la seguridad de los niños y niñas, pero también de los docentes y del resto de profesionales de los centros educativos sin que la Consejería de Educación del Gobierno de López Miras ni el Ayuntamiento de Murcia hayan hecho absolutamente nada", ha denunciado Hernández.

Ángel Luis Hernández ha instado a Educación a que "ponga en marcha un plan urgente de climatización de todos los centros educativos públicos", y a que éste se ejecute durante los próximos nueve meses, antes del siguiente verano, según han informado desde el partido.

"No puede ser que se abandone a su suerte a los colegios públicos como éste mientras se blinda hasta 2029 la financiación de los colegios privados concertados", ha señalado. "Vamos a volver a defender el derecho a la educación y a la no discriminación de las familias de la pública", ha concluido.