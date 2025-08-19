Podemos pide restringir el acceso a los montes para evitar incendios

Archivo - La portavoz de Podemos en la Región de Murcia, María Marín - PODEMOS - Archivo

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, considera los incendios declarados este pasado lunes en Cieza, Abarán y Caravaca de la Cruz "un serio aviso de lo que puede suceder en la Región de Murcia en los próximos días", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Marín ha pedido al Gobierno regional "que restrinja temporalmente el acceso a los montes con mayor riesgo, una medida que ya se ha tomado anteriormente y que de momento López Miras se resiste a acordar".

Podemos ha celebrado que la lluvia y el viento hayan ayudado a que los incendios hayan podido ser controlados pero denuncian "una deficiente gestión forestal, que desde la formación morada vienen señalando hace tiempo".

"Ahora ya es tarde para la prevención", ha señalado Marín, "es tarde para retirar el millón de pinos muertos de nuestros montes o para ampliar las plantillas de nuestros bomberos y agentes medioambientales, una negligencia más del gobierno de López Miras que podemos pagar muy caro".

Además, han solicitado que "se dote a los que luchan contra el fuego de todos los medios posibles".