Podemos respalda la huelga del transporte urbano en la Región y reclama su recuperación como un servicio 100% público

Autobuses en servicios mínimos por la huelga del 1 y 2 de julio - EUROPA PRESS

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Podemos, María Marín, ha manifestado este miércoles el respaldo de su formación a la huelga iniciada en el sector del transporte urbano y del tranvía en la Región y ha reclamado la recuperación del transporte urbano e interurbano para que sea "100% público", según ha informado la formación 'morada'.

"En esta región en la que se acumulan retrasos de hasta cinco años en las licitaciones y en la que seguimos teniendo autobuses más propios de los años 80 que del siglo XXI, se ha demostrado que la gestión privada no funciona", ha dicho Marín, para quien la remunicipalización "es lo mejor para trabajadores y usuarios".

La representante de Podemos ha trasladado un mensaje de solidaridad a los conductores de autobús después del fracaso de las negociaciones mantenidas el pasado martes con la patronal del sector, y ha subrayado que los empleados "no pueden más".

Según ha censurado la parlamentaria, tras meses de conversaciones, "los empresarios se siguen negando a respetar sus derechos más básicos, como un calendario anual de descansos que les permita la conciliación familiar o un salario digno actualizado conforme al IPC".

Marín ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía al pedir a los usuarios del transporte público, en estos dos días de huelga, "todo el apoyo y comprensión a estos trabajadores maltratados por la precariedad".

La portavoz de Podemos ha atribuido las deficiencias del servicio a las consecuencias de las políticas de externalización y ha concluido que "este es el panorama general de nuestros servicios básicos externalizados y dejados en manos de grandes empresas como Monbus, que piensan en llenarse los bolsillos antes que en la calidad del servicio".

Por ello, ha avanzado que su formación estará presente en la manifestación de este jueves, 2 de julio, en la plaza Circular de Murcia.