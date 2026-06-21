El poeta Alberto Caride presenta 'Amar el símil' este lunes en el Café El Sur, dentro de los 'Lunes Literarios'

El poeta y periodista de la Agencia Europa Press, Alberto Caride - ALBERTO CARIDE

MURCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El poeta y periodista Alberto Caride presenta este lunes, a partir de las 21.00 horas, su último poemario 'Amar el símil' (Olé Libros, 2026) en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

En el prólogo del libro, la poeta Rosa Cuadrado Salinas escribe: " con este poemario, Alberto Caride regresa al origen con algo más que la palabra. Regresa con el palimpsesto de la vida, la reescritura de momentos pasados por el tamiz de los años, las luces y las sombras de la experiencia".

"Un tránsito herido y fragmentado del silencio al eco, del eco a la redención del milagro a través del amor y del lenguaje, de los versos compartidos en el afán común de dar sentido a la ceniza", añade Cuadrado Salinas.

La poeta valenciana afirma que el nuevo libro de Alberto Caride (https://olelibros.com/comprar-libros/poesia/coleccion-ites-p...) es "una obra que nos convida al canto desde la conciencia de lo frágil, a la reflexión sobre la paradoja entre creación y realidad, a Amar el símil desde la sinceridad del instinto y el oficio poético".

Alberto Caride Brocal (Alcantarilla, 1982) es licenciado en Filología Hispánica y Periodismo por la Universidad de Murcia. Trabaja como periodista en la agencia de noticias Europa Press y es miembro fundador de la asociación literaria Colectivo Iletrados.

Ha publicado el libro 'El viaje en el que te conocí' (2009), y los poemarios 'Narciso despeinado' (2012), 'Ciudades jirón' (2014), 'La rama nunca se desgaja limpia del leño' (2019), 'El síndrome de Guillaín-Barré' (2022) y 'Amar el símil' (2026). Además, sus poemas han aparecido en antologías como 'Composición de lugar', 'Besos para Catulo. CLXXI versiones del Carmen V' o '146 voces para que nunca nadie'.

Se ha formado en la Università Degli Studi Di Catania (Sicilia, Italia) y en París, donde participó en un encuentro europeo de escritores jóvenes. Coordina el ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' que nacieron en el Café Zalacaín y continúan en el Café El Sur de Murcia.