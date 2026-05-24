La poeta almeriense Carmen López ofrece una lectura de su poemario 'A destiempo' este lunes en el Café El Sur

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La poeta almeriense Carmen López ofrece una lectura de su poemario 'A destiempo' este lunes, partir de las 21.00 horas, en el Café El Sur de Murcia. Será dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' y la autora estará acompañada de la poeta y profesora Charo Guarino.

Talón de Aquiles ha sido la editorial que ha hecho realidad el poemario 'A destiempo' de la almeriense Carmen López, un ejercicio intimista y de madurez en el que se recogen sus últimas creaciones y también se recuperan y reescriben algunas anteriores.

Son las ausencias, el amor y los momentos que perduran en el tiempo, el hilo argumental del poemario que Carmen López ha escrito. Sin vericuetos en los que perderse, con sencillez de lenguaje y un particular ritmo, sus versos nos llevan a historias que reviven abandonos que tal vez no han existido o transitan por ciudades poco amables; pero también por los tiempos que corren para la política y hablan de la importancia de la libertad.

La vida y, cómo no, la muerte, también están presentes en esta obra donde se respira, verso tras verso, el dolor de haber pasado por varios procesos oncológicos que le han dejado una profunda huella. Lectora empedernida, ha bebido de los poemas de grandes autores y otros desconocidos para construir su mundo literario.

El escritor, pedagogo e investigador para la paz José Tuvilla Rayo (natural de Guadix y afincado en Almería desde hace décadas) es el autor del prólogo de 'A destiempo'. Reconocido poeta y miembro destacado de varias revistas literarias a lo largo de estos años, es ahora el encargado de prologar el trabajo literario de Carmen López desde el rigor siguiendo su voz poética.

"La obra representa un viaje introspectivo donde el silencio y la palabra escrita se convierten en herramientas para sanar las heridas del alma. Cada poema funciona como un testimonio de la lucha entre el apego afectivo y la necesidad de soltar el lastre del pasado para sobrevivir", dice, entre otras cosas, José Tuvilla.

Carmen López nació en Almería (1968) y se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Granada en 1992. Desde que concluyó sus estudios, su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a los medios de comunicación (El País, El Mundo o La Voz de Almería, entre otros).

Tiene publicado un poemario ('Avenida Silencios'), una novela ('El hombre que vivió tres vidas', con Arráez Editores) y ha colaborado en numerosas publicaciones conjuntas con relatos y microrrelatos. A sus 57 años, se ha aventurado de nuevo en el mundo de los versos después de largo tiempo.