El poeta Antonio Praena presenta su 'Mística para excluidos' este lunes en el Café El Sur de Murcia

Archivo - El poeta granadino Antonio Praena - CEDIDA AUTOR - Archivo

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El poeta Antonio Praena presenta su antología 'Mística para excluidos', publicada por Olé Libros, este lunes en el Café El Sur de Murcia, a las 21.00 horas. Será dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

La antología 'Mística para excluidos', la más completa de la obra publicada del reconocido poeta Antonio Praena, pone el foco no en la exclusión o la sensación de rechazo que, sin embargo, acompaña a los poemas, sino en la filosofía, la mística coherente que surge de esa soledad, una fuerte voluntad de crear lazos de amor.

Incluye los títulos Humo verde (Amaru, 2003), Poemas para mi hermana (RIALP, 2006; Accésit Adonáis), Actos de amor (Premio Nacional José Hierro, 2011), Yo he querido ser grúa muchas veces (Visor, 2013; Premio Tiflos), Historia de un alma (Visor, 2017; Premio Jaime Gil de Biedma, el Premio de la Crítica Andaluza y el Premio Valenciano de la Crítica) y Cuerpos de Cristo (Visor, 2020; Premio Emilio Alarcos).

"Incluso cuando da cuenta de los aspectos más incomprensibles u oscuros de la existencia, la verdadera poesía puede convertirse en una palabra universal de salvación", destacan desde la editorial.

'Mística para excluidos' es el título número 14 de la colección Vuelta de Tuerca poesía de Olé Libros, en la que ya se han publicado obras de Paca Aguirre, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Colinas, Rafael Soler, José Mª Álvarez y Jaime Siles, entre otros.

Antonio Praena (Purullena, Granada, 1973) ha publicado los libros Humo verde (2003), 'Poemas para mi hermana' (Accésit Adonáis 2006), Actos de amor (Premio Nacional José Hierro, 2011) y Yo he querido ser grúa muchas veces (Premio Tiflos, Visor 2013).

Por el libro Historia de un alma (Visor 2017) recibió el premio Jaime Gil de Biedma, el Premio de la Crítica Andaluza y el Premio Valenciano de la Crítica. En 2020 su obra Cuerpos de Cristo (Visor) obtuvo el Premio Emilio Alarcos. Ha visto la luz una antología de su obra traducida al italiano titulada 'Tra cielo e terra' y se ha publicado en México la antología Andar sobre las aguas.

Su último libro, La belleza del otro, ha recibido el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola (Visor, 2024). Doctor en Teología, es Profesor de la Facultad de Teología y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia (UCV). Es Académico Correspondiente por Valencia de la Academia de Buenas Letras de Granada.

Recientemente, ha publicado la citada 'Mística para excluidos' en la colección Vuelta de Tuerca de poesía de Olé Libros en 2026.