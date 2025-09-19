El poeta Natxo Vidal inaugura este lunes con su 'Serenata de huesos' la 15º temporada de los 'Lunes Literarios'

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta Natxo Vidal inaugura este lunes, a partir de las 21.00 horas, la 15º temporada del ciclo de los 'Lunes Literarios' que coordina el poeta y periodista Alberto Caride. Será con su último poemario 'Serenata de huesos', publicado por Olé Libros.

'Serenata de huesos' está formulado a través de una estructura esencialmente fragmentaria, 'Serenata de huesos' es el ensayo de una posible despedida. Una propuesta de palabras ante la inminencia de la muerte de un ser querido. Textos en los que la luz alterna con la sombra. La muerte con la vida. La nostalgia con el deseo, hasta dar con un conjunto robusto de huesos: un esqueleto firme, capaz de mantenernos erguidos cuando llegue el momento.

Natxo Vidal nace en Monóvar en 1978. Es profesor Superior de Música, en la especialidad de trombón. Autor de los poemarios 'Atrás no es ningún sitio', 'Sal en los ojos', 'La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios', 'Ícaros desorientados', 'Mi parte de la pólvora', 'Así termina', 'XL' y '106 Palabras', con los que ha cosechado distintos premios y reconocimientos.

Ha publicado el libro de relatos 'Stravinsky en el Birdland' y la novela 'Proyecto Ítaca', obra finalista en el Premio Azorín de Novela 2024. Ha colaborado con diversas revistas de arte y literatura y parte de su trabajo aparece, además, en otras revistas, foros y fanzines. Ha leído su obra en Madrid, Valencia, Murcia, Albacete, Alicante o Nueva York, entre otros muchos lugares. Actualmente es profesor de trombón en el Conservatorio de Música de Murcia.