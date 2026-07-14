Un policía fuera de servicio detiene a un hombre tras amenazar a una dependienta con unas tijeras en Murcia

1104010.1.260.149.20260714102411 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio ha detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras amenazar con unas tijeras a la dependienta de un comercio que lo sorprendió intentando llevarse varios productos sin pagar.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial de la capital, cuando el presunto autor intentó abandonar el local con mercancía oculta entre su ropa, según ha informado la Policía Nacional.

Al ser interceptado por una de las trabajadoras, el individuo reaccionó de forma violenta empujándola y amenazándola con unas tijeras que sacó del pantalón.

El policía, que se encontraba en el lugar y presenció la escena, intervino de inmediato abalanzándose sobre el agresor y logrando reducirlo en el suelo.

Posteriormente, la responsable del negocio alertó a la sala del '091', que movilizó a varias patrullas de seguridad ciudadana para hacerse cargo del sospechoso.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el arrestado cuenta con un amplio historial delictivo, tras ser detenido en 42 ocasiones, la mayoría por delitos de robo y hurto.