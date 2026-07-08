La Policía Local de Cartagena investiga un accidente de autobús en el barrio de Los Barreros

Un autobús se sale de la calzada en la calle Ramón y Cajal de Cartagena, colisionando contra un árbol y el porche de una vivienda - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Servicios de emergencia atendieron en la tarde de este pasado martes a ocho personas heridas en un accidente de tráfico ocurrido en el barrio de Los Barreros (Cartagena), en el que se vió implicado un autobús del servicio de transporte urbano, operado por la empresa concesionaria ALSA, según informa el Ayuntamiento de Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia recibió el aviso a las 18:54 horas, alertando de que el autobús había colisionado contra una vivienda. Los alertantes indicaban que podía haber personas heridas y que el conductor del vehículo había quedado atrapado en el interior sin poder salir.

Hasta el lugar del siniestro, en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la barriada Cuatro Santos, se desplazaron efectivos de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Cartagena, así como cuatro ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, dos de ellas medicalizadas.

Por causas que se investigan por parte de la Policía Local, el autobús se salió de la calzada y colisionó contra un árbol y contra el porche de una vivienda.Según la empresa concesionaria, el conductor ha referido que un turismo saltó una señal de tráfico que indicaba 'stop' y que, al intentar evitar la colisión, perdió el control del vehículo. Las pruebas de alcohol y drogas efectuadas al conductor del autocar han dado resultados negativos inicialmente.

El impacto también derribó un árbol y una barandilla del patio delantero de la vivienda afectada. En cuanto a los daños personales, los sanitarios del 061 atendieron y trasladaron a centros hospitalarios a un total de ocho personas heridas.

Seis de ellas -tres mujeres de 19, 27 y 34 años y tres hombres de 30, 49 y 63 años- fueron evacuadas al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Rosell. Las otras dos personas heridas, un hombre de 83 años y una mujer de 33, fueron trasladadas al Hospital General Universitario Santa Lucía. Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de salud de las personas heridas.

Las labores de retirada del autobús con una grúa, han obligado a los Bomberos de Cartagena a trocear un árbol, que presentaba peligro de caída.

La Policía Local continúa con la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.