La Policía Local de Lorca detiene a dos personas por varios robos con fuerza en San Cristóbal y Los Ángeles - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca ha detenido esta semana a dos personas como presuntas autoras de varios delitos cometidos en los barrios de San Cristóbal y Los Ángeles, en el marco del dispositivo especial de vigilancia y seguridad desplegado en ambas zonas, según ha informado el Ayuntamiento.

Uno de los detenidos fue localizado después de que los agentes detectaran el uso fraudulento de una tarjeta bancaria sustraída en uno de los robos investigados. Este hecho permitió seguir su rastro hasta proceder a su arresto. Además de los delitos relacionados con los robos con fuerza, se instruyen diligencias por la utilización indebida de la tarjeta.

El segundo detenido está acusado presuntamente de un robo con violencia cometido contra una mujer en la zona de San Diego. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

El Ayuntamiento ha señalado que las actuaciones policiales, las investigaciones desarrolladas sobre el terreno y la colaboración de los vecinos de San Cristóbal y Los Ángeles permitieron avanzar en la identificación de los sospechosos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, ha destacado "la rápida y eficaz actuación" de los agentes y ha señalado que la colaboración vecinal "ha sido fundamental" para avanzar en las investigaciones. Asimismo, Bayonas ha anunciado que el Ayuntamiento de Lorca se personará en los procedimientos judiciales correspondientes y solicitará la expulsión del país de los dos detenidos.

El edil ha defendido que el dispositivo especial de seguridad continuará activo en estos barrios, con el objetivo de incrementar la presencia policial, intensificar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles hechos delictivos.