La Policía Local de Lorca detiene a tres personas y decomisa más de 5 kilos de hachís

Droga intervenida por la Policía Local de Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca ha detenido en la madrugada de este jueves a tres personas y decomisado más de 5 kilogramos de hachís distribuidos en 50 placas de 100 gramos cada una, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Policía Local, Juan Miguel Bayonas, ha explicado que el suceso se produjo cuando efectivos que realizan labores de vigilancia preventiva en la calle Alonso Vargas observaron un vehículo circulando por la calle Horca con tres personas en su interior.

Al intentar darle el alto, el copiloto se bajó del vehículo portando una bolsa y emprendió la huida a pie, si bien los agentes lo interceptaron en la calle Cruz de San Pedro. Dentro de la bolsa había tabletas de hachís, por lo que el individuo ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública.

La Policía Local ha organizado un dispositivo para localizar tanto el vehículo, de alta gama, como al resto de los ocupantes --todos de nacionalidad española--, que habían conseguido darse a la fuga. El coche ha sido hallado estacionado en la calle Arcipreste Montesinos.

Las otras dos personas han sido localizadas y detenidas por los agentes. Las diligencias, junto con los detenidos y la sustancia intervenida han sido entregadas a la Policía Nacional, acompañadas de la correspondiente cadena de custodia.

Bayonas ha trasladado su reconocimiento a los agentes por la labor realizada en esta operación. "Día tras día estos profesionales demuestran un compromiso firme con la seguridad ciudadana, actuando con eficacia en situaciones complejas y también con vocación de servicio hacia nuestra ciudad", ha afirmado.