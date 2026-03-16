Policía Local Murcia inicia una prueba piloto con 24 agentes equipados con cámaras unipersonales al estilo de Nueva York

Archivo - El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Murcia, Fulgencio Perona, junto al comisario jefe de la Policía Local, José María Mainar, y dos agentes equipados con Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto del Grupo Especial de Seguridad, formarán parte de una experiencia piloto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento durante tres meses para dotarles de mayor seguridad, al incorporar en sus uniformes cámaras unipersonales, como ya lo hacen en algunas de las grandes ciudades de España, e incluso en Reino Unido, Francia y Nueva York.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, junto al comisario jefe, José María Mainar, que ha asegurado que con estos Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) se dotará de mayor "seguridad" a los agentes y si se marcan los objetivos, ha avanzado Perona, "se trasladará al resto de los miembros de la Policía de Murcia" con la idea de que la incorporen una vez salgan de la academia.

Las cámaras, que graban vídeo y audio, podrán utilizarse en espacios públicos y en situaciones legalmente habilitadas, como la intervención en presuntos delitos o infracciones graves, siempre bajo los principios de proporcionalidad, necesidad e intervención mínima. Su uso garantiza el respeto a los derechos fundamentales y aporta mayor seguridad jurídica a las actuaciones policiales.

Un ejemplo de ello sería en el proceso de identificación de una persona que se resiste o desobedece y comienza a proferir insultos al agente, en ese momento, ha indicado Mainar, "sería proporcional y congruente realizar una grabación de esa actuación".

No obstante, ha aclarado que las imágenes solamente las puede visionar la autoridad judicial. Una vez que el policía haya finalizado la intervención o considera que no es necesario, "pulsa y vuelve a apagar la cámara".

Se trata de cámaras que no grabarán de continuo, sino que solo se activarán cuando se den los supuestos que establece la ley y será el policía el encargado de encenderla y apagarla. Mainar ha indicado, igualmente, que para que exista un contexto en la situación que ocurra "se grabarán los 60 segundos anteriores y si es posible avisará al ciudadano de que lo va a hacer".

En opinión del concejal, estas cámaras "son un plus más en defensa del ciudadano y del propio agente que, a veces, se está jugando su propio físico en estas actuaciones y en este momento le estamos dando a ellos la seguridad y la confianza para que puedan actuar en cualquier tema de emergencias".

Ha recordado un incidente ocurrido el pasado año en la festividad del Bando de la Huerta de Murcia y con la instalación de estas cámaras en los agentes "se grabaría la actuación y se dejarían fuera de lugar los bulos".

La adquisición de estas primeras 24 cámaras ha supuesto un coste de 17.975 euros e incluye no solo las cámaras, sino también los soportes para el uniforme, los cargadores y el software de gestión de evidencias, según ha puntualizado Perona.

Entre los principales beneficios de estos dispositivos destaca su valor como prueba objetiva e indiscutible, facilitando la labor de jueces y tribunales al ofrecer un registro fiel de los hechos. Asimismo, fomentan la transparencia y la confianza ciudadana, al mostrar con claridad cómo se desarrollan las intervenciones policiales y asegurar que se ajustan a la legalidad vigente.

La presencia visible de las cámaras tiene un efecto disuasorio, reduciendo conflictos y conductas ilícitas, y contribuye a una mejor capacitación de los agentes, ya que el material grabado puede emplearse en la formación y evaluación profesional. Todo ello redunda en una mayor protección tanto para los funcionarios policiales como para los ciudadanos frente a posibles denuncias o acusaciones infundadas.

AGENTES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

El uso de estos dispositivos recaerá principalmente en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, una unidad especializada de la Policía Local integrada en la División Centralizada y con base en la Comisaría del Infante.

Este grupo está formado por agentes con una alta especialización en materia de protección ciudadana que prestan servicio en todo el municipio con un objetivo claro: conseguir una Murcia más segura para que todos los ciudadanos puedan sentirse más libres.

Entre sus funciones se encuentra la prevención y denuncia del consumo de alcohol en la vía pública (botelleo), el control de la venta de alcohol fuera de horario o a menores, la vigilancia de conciertos y recintos municipales, así como facilitar el desarrollo de grandes desfiles y eventos.

También realizan controles de seguridad en la ciudad y pedanías, inspecciones en locales de ocio y documentación, actuaciones contra la venta ambulante ilegal y labores de prevención de hurtos y robos.

Además, estos agentes elaboran informes periciales en infracciones penales relacionadas con la propiedad industrial e intelectual y participan en la protección de autoridades y edificios municipales cuando existen situaciones de riesgo.

BALANCE DE ACTUACIONES Y REFUERZO DEL SERVICIO

La incorporación de estos dispositivos forma parte de un proceso más amplio de modernización y refuerzo de la Policía Local de Murcia impulsado por el Ayuntamiento. En este sentido, en el último periodo se han incorporado más de 60 nuevas motocicletas al parque móvil policial y 26 nuevos turismos patrulla, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta y presencia en la vía pública.

Asimismo, se han incorporado 800 terminales híbridos TETRA-LTE, una tecnología que mejora notablemente la coordinación operativa y la capacidad de comunicación entre los agentes en el desarrollo de su trabajo diario.

En materia de personal, la plantilla se ha reforzado con la incorporación de 57 nuevos efectivos en el último año, de los cuales 55 son agentes y 2 subinspectores.

A estas medidas se suma la creación de nuevas unidades especializadas, como la Unidad de Caballería, integrada por cuatro jinetes, y la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), formada por 12 efectivos, que refuerza la presencia policial en zonas peatonales y espacios de difícil acceso para vehículos convencionales.

El Ayuntamiento también ha ampliado los medios operativos con la incorporación de cuatro nuevos furgones destinados al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) y dos furgones policiales adicionales para el servicio general.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el impulso al futuro Centro Integral de Seguridad de El Palmar, una infraestructura estratégica que permitirá mejorar la coordinación de los servicios de seguridad y emergencias del municipio.