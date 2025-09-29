La Policía Local de Murcia participa en la reunión del proyecto ARIEN en Maribor (Eslovenia) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha estado presente en la reunión del consorcio del proyecto europeo ARIEN, celebrada en Maribor (Eslovenia).

Este encuentro de alto nivel tuvo un carácter especial, ya que, además de analizar los avances y retos de la iniciativa, centrada en la aplicación de la inteligencia artificial para la detección e investigación del crimen organizado y el tráfico de drogas, se presentaron otros proyectos europeos relacionados, como VANGUARD, ARMADILLO, PARSEC y PERIVALLON.

En esta ocasión, la organización invitó a un reducido grupo de tres expertos externos para ofrecer su visión profesional: una representante del Ministerio del Interior de Finlandia, un integrante de la Gendarmería Francesa y el subinspector responsable del Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local de Murcia.

Este último intervino como socio con experiencia directa en varios de los proyectos presentados, entre los cuales la Policía Local de Murcia participa activamente, como VANGUARD y ARMADILLO.

Tras la valoración de los tres expertos, se abrió un debate enriquecedor en el que se pusieron sobre la mesa propuestas de mejora y recomendaciones estratégicas para fortalecer el impacto del proyecto ARIEN de cara al futuro.

Esta dinámica permitió integrar la perspectiva práctica de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el diseño de herramientas tecnológicas que den respuesta a las necesidades reales en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, especialmente en el ámbito transnacional.

La invitación a la Policía Local de Murcia supone un reconocimiento a su papel de referencia en proyectos europeos de seguridad, situando a la ciudad como un socio activo y respetado en el ámbito internacional.

Con esta presencia, Murcia refuerza su visibilidad en Europa, consolida su compromiso con la innovación y contribuye a impulsar nuevas estrategias de cooperación transnacional frente a las amenazas emergentes.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que "la participación de la Policía Local de Murcia en iniciativas como el proyecto ARIEN nos permite estar a la vanguardia de la seguridad en Europa, aportando la experiencia de un cuerpo local que trabaja con visión internacional. Es un orgullo que Murcia sea reconocida como un referente en el desarrollo de proyectos que unen innovación, tecnología y seguridad".