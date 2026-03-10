La Policía Local de Murcia participa en Roma en un encuentro europeo sobre la lucha contra la trata de personas

Participantes en la segunda Comunidad de Prácticas del proyecto europeo 'Phygital-OC', centrada en la cooperación internacional contra el crimen organizado - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Policía Local de Murcia han asistido en Roma (Italia) a la segunda Comunidad de Prácticas del proyecto europeo 'Phygital-OC', centrada en la cooperación internacional contra el crimen organizado, según ha informado el Ayuntamiento.

El encuentro ha reunido a profesionales de Europa y el norte de África para analizar las redes de trata de seres humanos y tráfico de migrantes que operan de forma simultánea en entornos físicos y digitales en las rutas del Mediterráneo Central.

La participación de la Policía Local de Murcia coordinada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias se ha desarrollado en el marco de un espacio de trabajo con responsables policiales de Libia y Mauritania, así como con la representación diplomática de Italia en Libia.

En concreto, el responsable del Departamento de Proyectos Europeos de la Policía Local de Murcia ejerció como moderador en uno de los paneles técnicos del programa para compartir metodologías de trabajo.

Las sesiones de trabajo se han centrado en el modelo operativo de las organizaciones criminales que combinan infraestructuras físicas con canales digitales mediante el empleo de plataformas online para la captación de víctimas, la gestión de pagos y la coordinación de itinerarios.

El objetivo es desarrollar tecnologías que permitan monitorizar estos desplazamientos y las transferencias de dinero vinculadas a la explotación laboral y sexual.

Durante el encuentro, cuerpos policiales fiscales y académicos han compartido datos sobre el control de fronteras y la vigilancia de rutas migratorias, exponiendo la necesidad de mejorar el intercambio de información técnica para interrumpir las actividades de estos grupos e incorporando análisis relacionados con la situación de las víctimas y supervivientes de redes de tráfico ilícito en la región euro-mediterránea.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que la presencia en este proyecto europeo "responde a la necesidad de coordinar respuestas ante fenómenos de dimensión global que tienen impacto en el ámbito local" y ha indicado que la cooperación internacional es "un elemento necesario en la vigilancia de las redes de crimen organizado y en la protección de la seguridad ciudadana".