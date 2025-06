La Policía Local de Murcia refuerza en Berlín su liderazgo en la lucha contra el odio con el programa EOOH

La Policía Local de Murcia ha participado en Berlín con éxito en el primer encuentro formativo del European Observatory of Online Hate (EOOH) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia ha participado en Berlín con éxito en el primer encuentro formativo del European Observatory of Online Hate (EOOH). La capital alemana reunió a representantes de cuerpos de seguridad, organizaciones del tercer sector y entidades académicas de trece países europeos para abordar conjuntamente el desafío del odio en línea, en un evento financiado por la Unión Europea y coordinado por organizaciones de referencia como Violence Prevention Network, Dare to be Grey y Textgain.

Murcia fue la única institución española presente en esta edición, lo que consolida su papel como actor destacado en la prevención de los delitos de odio y en la promoción de entornos digitales seguros, inclusivos y respetuosos con los derechos fundamentales.

A lo largo de las dos jornadas, los participantes analizaron herramientas basadas en inteligencia artificial para la detección de discursos de odio, debatieron sobre los retos que plantea el nuevo Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act) y compartieron modelos de cooperación entre fuerzas de seguridad y sociedad civil.

El EOOH es una plataforma pionera a nivel europeo que combina tecnología lingüística y sistemas automatizados para monitorizar en tiempo real contenidos discriminatorios, violentos o tóxicos en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, así como en árabe y ruso.

Su finalidad es mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a los discursos de odio, facilitando la coordinación entre cuerpos policiales, sistemas judiciales, agencias reguladoras y organizaciones sociales.

La participación de la Policía Local de Murcia en esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia institucional centrada en la innovación, la formación internacional y la cooperación europea. Actualmente, el cuerpo policial murciano participa activamente en más de una decena de proyectos europeos enfocados en ámbitos como la lucha contra la radicalización violenta, la protección de colectivos vulnerables, la inteligencia urbana, la prevención de la desinformación o la seguridad digital.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que la participación de la Policía Local de Murcia en este tipo de iniciativas internacionales "demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con la seguridad digital, la protección de los derechos humanos y la innovación policial". "Seguimos avanzando hacia una ciudad más justa, inclusiva y conectada con los valores europeos", ha subrayado.

"Con esta participación, Murcia continúa posicionándose como una ciudad referente en la defensa de los derechos humanos, la prevención de la discriminación y el desarrollo de políticas de seguridad pública modernas, integrales y alineadas con los estándares europeos", destacan desde el consistorio murciano.