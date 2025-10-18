La Policía Local de Murcia visita el Departamento de Policía de Nueva York para fortalecer la cooperación internacional

La delegación murciana ha conocido los sistemas de inteligencia, formación y seguridad urbana del NYPD - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Policía Local de Murcia ha realizado esta semana una visita institucional al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en el marco de las relaciones de cooperación establecidas entre ambos cuerpos tras el Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana celebrado en Murcia en 2024.

El objetivo de esta visita ha sido conocer de primera mano los sistemas de información, inteligencia, formación y coordinación operativa del cuerpo policial neoyorquino, así como reforzar los lazos de colaboración e intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y prevención del terrorismo.

"Compartir experiencias con uno de los cuerpos policiales más avanzados del mundo refuerza nuestra preparación y capacidad de respuesta", ha declarado Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Durante la visita, la delegación murciana, encabezada por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha recorrido el Centro de Seguridad del Bajo Manhattan, el Centro de Evaluación de Amenazas de Inteligencia, la Academia de Policía y el Centro de Operaciones Conjuntas, además de mantener reuniones de trabajo con responsables de distintas unidades del NYPD especializadas en seguridad urbana, inteligencia y gestión de crisis.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y COOPERACIÓN EN SEGURIDAD

La Policía Local de Murcia, que participa activamente en programas europeos de cooperación e inteligencia policial, considera esta visita un complemento esencial a su participación en proyectos internacionales orientados a la protección de espacios públicos frente a ataques terroristas, la prevención de delitos urbanos y la gestión integral del riesgo.

La experiencia ha permitido adoptar modelos y herramientas de trabajo avanzados, así como fortalecer las capacidades operativas y formativas de la Policía Local en el ámbito de la seguridad preventiva y la innovación tecnológica aplicada al servicio público.

"Murcia está hoy a la vanguardia de la seguridad urbana, no solo por sus medios y formación, sino también por su capacidad de cooperación internacional", ha finalizado el concejal Perona.