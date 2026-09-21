La Policía Local de San Javier halla decenas de garrafas en Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor

Decenas de garrafas localizadas en Puerto Mayor - POLICÍA LOCAL DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de San Javier localizaron este domingo decenas de garrafas en las instalaciones de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, según ha informado el Cuerpo a través de las redes sociales.

El hallazgo se produjo durante las labores de vigilancia y seguridad ciudadana en el litoral.

Según las primeras hipótesis, las garrafas podrían contener combustible y estar relacionadas con una operación desarrollada a primera hora de la mañana por la Guardia Civil.

Las diligencias y el material intervenido han sido traspasados a la Guardia Civil de Cabo de Palos, que ha asumido la investigación para esclarecer la procedencia del combustible y determinar su vinculación con redes delictivas.