La Policía Local de Las Torres de Cotillas evita un intento de ocupación en una vivienda deshabitada

Puerta de la vivienda - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Las Torres de Cotillas ha evitado el intento de ocupación ilegal de una vivienda deshabitada tras la alerta emitida por los residentes del entorno ante la presencia de ruidos sospechosos, según ha informado el Consistorio.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos y verificaron señales de acceso no autorizado en el acceso al domicilio, lo que activó las medidas preventivas previas a la localización de los legítimos titulares de la propiedad.

Los dueños regresaron a la localidad y acudieron a la vivienda en compañía de la patrulla para la inspección del interior de la casa, donde los efectivos policiales identificaron a un individuo, quien desalojó el inmueble de forma voluntaria.