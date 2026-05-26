La Policía Nacional desmantela dos plantaciones de marihuana en Los Rosales, en El Palmar (Murcia)

1090239.1.260.149.20260526101344 Una de las plantaciones intervenidas - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado un dispositivo especial de patrullas peatonales en el barrio de Los Rosales de la pedanía murciana de El Palmar, que ha permitido la localización de dos inmuebles dedicados al cultivo y desarrollo de plantaciones de marihuana tipo indoor, según ha informado el Cuerpo.

La intervención es fruto de las quejas presentadas por ciudadanos ante los fuertes olores a marihuana en la zona, los constantes cortes en la red eléctrica debido a sobrecargas y la afluencia de personas consumidoras de sustancias estupefacientes.

En el primer inmueble desmantelado, la Policía Nacional intervino una plantación compuesta por 185 plantas de marihuana en su fase final de floración, además del aparataje necesario para su mantenimiento.

Posteriormente, los agentes localizaron un segundo inmueble con 270 plantas de marihuana y arrestaron a una persona como presunta autora de los delitos de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública.

Ambas plantaciones eran alimentadas mediante enganches fraudulentos a la red eléctrica sin ningún tipo de medida de seguridad y podían generar sobrecargas en el suministro, con el consiguiente riesgo para los vecinos.